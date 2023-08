Pontal do Paraná promove evento esportivo Festival dos 4 Elementos

Pontal do Paraná promove no último domingo de agosto (dia 27), o Festival dos 4 Elementos, com diversas atividades de esporte e lazer na comunidade do Guaraguaçu e na orla marítima. Será um dia repleto de aventuras, com caminhada, passeio ciclístico, pesca com caiaque, voo de paramotor e a gastronomia local.

Caminhada

O Circuito Ecocultural do Guaraguaçu acontece anualmente e está inserido na comunidade mais antiga de Pontal do Paraná. São aproximadamente 11 quilômetros margeando o rio Guaraguaçu que pode ser avistado em vários trechos. O percurso se divide entre as trilhas em meio à mata atlântica e a Estrada Ecológica do Guaraguaçu.

Concentração a partir das 7h da manhã

Local: Comunidade do Guaraguaçu, Pontal do Paraná

Faça sua inscrição

Pedalada

Os participantes da modalidade pedalada do Festival dos 4 Elementos vão explorar trilhas e paisagens únicas do Guaraguaçu. O percurso tem 17 quilômetros de extensão.

Concentração às 13h30

Largada: 14h

Local: Comunidade do Guaraguaçu

Faça sua inscrição.

Pesca com caiaque

O Torneio Pontalense de Pesca com Caiaque serve na modalidade pesque, filme e solte. Com mais de R$1.000 em prêmios. Podem participar homens e mulheres com mais de 18 anos.

Horário: Concentração às 7h

Local: Comunidade do Guaraguaçu

Regulamento torneio de pesca com caiaque.

Faça sua inscrição.

Paramotor

O Encontro Nacional de Pilotos de Paramotor acontece em Pontal do Paraná à beira mar. Irá reunir mais de 100 pilotos 25, 26 e 27 (sexta, sábado e domingo). No dia 27,os pilotos vão sobrevoar a região do Guaraguaçu.

Gastronomia

Durante o Festival dos 4 Elementos serão servidos o café caiçara e almoço nos estabelecimentos da região. Haverá uma feira de produtores com pães caseiros, doces, bolos, salgados e muito mais !

Data: 27 de agosto de 2023

Horário: a partir das 7h da manhã

Local: Comunidade do Guaraguaçu

Enduro Equestre na praia

Paralelamente ao Festival dos 4 Elementos, Pontal sedia, no balneário Barrancos, a 3ª Etapa do Campeonato Paranaense de Enduro Equestre, a segunda do circuito neste ano na cidade. Pontal do Paraná entra definitivamente na modalidade como primeiro circuito de praia de enduro equestre do Brasil.

Local: Balneário de Barrancos, Pontal do Paraná

Largadas: a partir das 7h

Inscrições: provaequestre.com.br

Os eventos são realizado pela Prefeitura de Pontal do Paraná em parceria com Governo do Estado, Pedala Paraná, Jogos e Aventura na Natureza, Viaje Paraná, Instituto Água e Terra, Adetur Litoral e Asas ao Vento.