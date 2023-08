Marinha alerta para ventos de 74 km/h no litoral do Sul e Sudeste

Ventos de até 74 km/h (40 nós) devem atingir a faixa litorânea entre dos estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo e Rio de Janeiro nesta sexta, do Chuí (RS) a Macaé (RJ), entre a tarde desta sexta-feira (18) e a noite de sábado (19).

O alerta da Marinha do Brasil acrescenta que os ventos terão direção noroeste a sudoeste.

Previsão do tempo para todo o Paraná

Foto: IAT / Simepar

No Litoral paranaense a madrugada e este início de manhã de sexta-feira foram com registro de nevoeiros conforme mostra a imagem divulgada pelo Simepar (Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná)do monitoramento do IAT no Pico de Matinhos.

Áreas de instabilidade que estão gerando temporais entre o Sudeste do Paraguai, Norte da Argentina e o Rio Grande do Sul vai dar origem a uma nova frente fria no decorrer do dia. As previsões são do Simepar.

Este sistema se deslocará rapidamente em direção ao Paraná e vai ocasionar chuva e rajadas de vento fortes, além da incidência de trovoadas em todas as regiões. Antes da chegada dos temporais o sol predomina e favorece o rápido aquecimento diurno, por isso o tempo ainda será quente e justamente o forte calor vai gerar vento moderado com rajadas fortes de noroeste.

No sábado, entre a madrugada e o começo da tarde, o tempo segue instável com pancadas de chuva acompanhadas de descargas elétricas entre as regiões Noroeste, Norte, Campos Gerais e o Leste do estado.

No Oeste e Sudoeste, o tempo começa a melhorar com o sol aparecendo entre nuvens. O dia começa com temperaturas amenas nas regiões da metade sul do estado e a tarde não esquenta muito em todas as regiões.