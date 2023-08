Festival Afro-Latino Teresa de Benguela acontece neste sábado

A segunda edição do Festival Afro-Latino Teresa de Benguela, em Paranaguá, celebra a mulher negra e a história no Litoral paranaense. O evento acontece com alguns dias de atraso, mas promete ser tão impactante quanto foi em 2022.

O Dia Internacional da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha é 25 de julho. No Brasil a data foi instituída por lei como o Dia Nacional de Tereza de Benguela e da Mulher Negra. Tereza de Benguela foi uma escrava que virou rainha e liderou um quilombo de negros e índios. Ela representa a luta e também a conquista e a força da mulher negra.

O 2º Festival Afro-Latino Teresa de Benguela será neste sábado (19), das 10h às 17h30, na Estação Ferroviária. Idealizado e realizado pela Alissa Produções, o evento é fruto da colaboração de voluntários de diversos municípios do Litoral. Será uma grande oportunidade de compartilhar conhecimentos e informações sobre a história do povo negro no litoral paranaense.

Os visitantes também poderão explorar o Espaço de Beleza Afro e Bem-Estar, participar da Mesa Literária, conferir apresentações artísticas em dois palcos e assistir a palestras inspiradoras. A Praça de Alimentação e a Feira de Empreendedores oferecerão diversas opções.

A entrada é gratuita mas os organizadores incentivam os visitantes a doarem alimentos não perecíveis e materiais de higiene íntima feminina para contribuir com a solidariedade do evento. O Festival contará com intérpretes de libras e acesso a cadeirantes.

Programação Completa:

● Espaço de beleza afro e bem estar:

Trancista: Styles Braids – Rute Gomes

Trancista 2: Paty Braids – Patrícia Silva

Análise de colorimetria: Aline Passos Ateliê Feminino

● Mesa Literária

Coletivo Oceânicas

● Teste de HIV grátis

Cascol – Centro Acadêmico de Saúde Coletiva (SUS)

● Palco Interno:

14h – Abertura/Fala da secretária municipal da Mulher Vandecy Dutra

14h10 – Grupo Baque Mulher

14h50 – Cantora Ana Plantas

15h30 – Dançarina Walderia Mirelle

15h40 – Dra. Edicelia dos Santos do Afrolip, de Pontal do Paraná

16h10 – Grupo de dança Cardume Caiçara

16h20 – Entrega das caminhas para cachorros e gatos do Maeco para

os projetos Focinhos Carentes e Amigos Protetores

16h40 – Cantora Jess Gonçalves

17h20 – Agradecimento/Encerramento

● Palco externo :

15h – Abertura/DJ Flow Sista

15h30min – Batalha de Rima/Batalha da tribo

16h – DJ Flow Sista

16H30min – Batalha de Rima/Semi-final e final.

17h – DJ Flow Sista

17h30 – Encerramento

● Área Kids

Mãos na Terra com o Projeto Comida Boa é Comida sem Veneno

Desenhos para colorir

● Praça de alimentação

Acarajé da Bah – Acarajé baiano tradicional e vegano

Sabores – Temperos especiais e sanduíche de barreado

Vanessa – Tapioca recheada, dadinho de tapioca e bolo de tapioca

Ubá Vegano – Salgados e doces veganos

Mari Alves – Brigadeiro e creps

Juliane – Mini Salgados Assados

Los Niños – Churros

Delícia em Brownie – Brownies Nobres

● Feira Diversa

Ayo – Bonecas de pano com referência cultural

Bazar do axé – Roupas semi novas

Sá Menina – Cosméticos

Filhos da terra – Produtos orgânicos

Mary Potter – Cerâmicas artesanais

Baque Mulher – Bazar e comidinhas

Ana Plantas – Terrários

Artes Santana’s – Acessórios em miçangas, pinturas em telas, crochê

G. Cardoso – Acessórios

Cardoso Estamparia – Camisetas e ecobags

Ateliê Orum – Produtos com estampas afro e indígenas

Prelúdio – Livros, camisetas, bonés e ecobags

Ma’ Deixa – Dreads

Equipe de trabalho

● GT executivo

Diretora de Produção: Joice Cardoso

Co-produtor: Breno Oberdan

Produtora executiva: Gabriella Cabral

Assistente de Produção: Camila Valentim e Marianna Amaral

Produtora da feira: Gabriella Cabral

Produtora do palco: Ana Paula Lourenço

Redator: Breno Oberdan

● GT de comunicação

Designer gráfico: Gabriella Cabral e Joice Cardoso

Social Mídia: Gabriella Cabral e Letícia Marcela

Assessora de imprensa: Marianna Amaral

● Equipe técnica

Apresentadora: Tatiana de Fatima Santos

Sonoplasta: Ana Burnett e Matheus Freitas

Camareira: Thayna Nascimento e Marianna Amaral

Filmmaker: Rafael Pinheiro

Fotógrafo: Claudineia Ferreira e Tania Ribeiro

Recepcionista: Sabrina Marques e Miriã dos Santos

Contra regra: Willian Martins e Sérgio Roberto de Souza

Intérprete de libras: Gisele Cuch e Matheus Pontes

Monitora da área kids: Beatriz Teodoro

Seguranças: Fabiane Marinho e Gustavo Marinho

Para mais informações, siga a página do festival:

https://www.instagram.com/festival.afrolatino/