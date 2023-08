“Itaipu Mais que Energia” vai ampliar apoio para os 399 municípios do Paraná

Ênio Verri convidou prefeitos de 399 cidades do Paraná e 35 do Mato Grosso do Sul | foto: Rafa Kondlatsch | Itaipu Binacional.



A Itaipu Binacional, em parceria com o Governo Federal e Caixa Econômica, lança oficialmente, nesta sexta-feira (18), em Foz do Iguaçu, o programa “Itaipu Mais que Energia”.

A cerimônia acontecerá no Hotel Rafain Expocenter, a partir das 14h, e contará com a presença do ministro de Estado das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, do vice-presidente da Caixa Econômica Federal, Marcelo Bomfim, do diretor-geral brasileiro da Itaipu Binacional, Enio Verri, do diretor-geral paraguaio, Justo Aricio Zacarias, e outras autoridades federais e estaduais.

Durante o evento, a diretoria da Itaipu Binacional vai assinar uma Ordem de Serviço com a Caixa Econômica Federal para estabelecer um convênio que tornará mais simples e transparente o repasse dos investimentos para as prefeituras e instituições. Na ocasião, será apresentada a logomarca do programa.

Foram convidados os prefeitos dos 399 municípios do Paraná e 35 do Mato Grosso do Sul. Ao todo, os 434 municípios fazem parte da nova área de abrangência das ações socioambientais da Itaipu na educação ambiental, desenvolvimento rural sustentável e gestão por bacias hidrográficas.

O programa “Itaipu mais que Energia” está alinhado com a missão, visão e objetivos estratégicos da Binacional, especialmente os objetivos estratégicos 3, 6 e 7, que tratam do desenvolvimento territorial sustentável e da segurança hídrica, incluindo a pesquisa e a inovação em áreas de interesse como o turismo e as energias renováveis.

Fontes: Itaipu Binacional e Correio do Paraná