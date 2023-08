Matinhos recebe modelo de loteamento em zonas de interesse social

Segundo o prefeito Zé da Ecler, a intenção é facilitar acesso à moradia para pessoas de baixa renda e diminuir invasões de áreas de preservação

O prefeito Zé da Ecler se reuniu nesta quinta-feira (17) com representantes da empresa Prima Terra Urbanismo. No encontro, que aconteceu no gabinete, foi apresentado um modelo de loteamento para Zeis (Zonas Especiais de Interesse Social).

Segundo o projeto, o loteamento ficaria na região da rodovia Alexandra-Matinhos, com início na Avenida José Artur Zanluti, ao lado de onde será construído o novo hospital da cidade. A área totaliza em torno de 400 mil metros quadrados. “Esse é mais um passo em direção ao futuro. Assim, facilitamos o acesso à moradia para pessoas de baixa renda. E também diminuímos os casos de invasão de, por exemplo, áreas de preservação permanente”, disse o prefeito.

Para que o projeto possa ser iniciado em Matinhos, são necessárias a aprovação na Câmara de Vereadores, a anuência de órgãos ambientais competentes, a realização de audiências públicas e, por fim, um decreto municipal.

As ZEIS são áreas demarcadas no território de uma cidade, destinadas a assentamentos habitacionais de população de baixa renda, sejam eles existentes ou novos. Também podem ser chamadas de AEIS (Áreas Especiais de Interesse Social). Essas áreas devem estar previstas no Plano Diretor e demarcadas na Lei de Zoneamento, quando houver. As ZEIS podem ser áreas já ocupadas por assentamentos precários e podem também ser demarcadas sobre terrenos vazios.

Estiveram com o prefeito os diretores da Prima Terra José Luiz Muggiati e Alexandre Bressan, além da integrante da área técnica da empresa Fernanda Rosa. Ainda acompanharam a reunião a primeira-dama Regina Viana; os secretários Maurício Piazzetta, de Urbanismo; e Sérgio Cioli, do Meio Ambiente; o procurador municipal Ronysson Pontes; e a diretora-geral de Urbanismo, Caroline Oppido.

Representando o Legislativo, estavam os vereadores Nando (Podemos), que preside a Câmara Municipal, Elton Lima (Podemos), Lucas Pesco (Podemos), Leandro Bertoti (Podemos), Rodrigo Gregório (Podemos), Gerson Junior (PL), Márcio do Seda (PL), Nivea Gurski (PSD), Leléu (UB) e Almir Leite (Pros).

