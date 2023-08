Mercado de Pescados João Linhares é inaugurado em Pontal do Sul

A Prefeitura de Pontal do Paraná inaugurou no sábado (19) o novo Mercado de Pescados João Linhares, no antigo “mercado do peixe de Pontal do Sul”. A solenidade contou a presença de familiares do homenageado, o falecido pescador João Linhares da Silveira, que tornou o local conhecido como “Porto do Linhares”. Também foram homenageados pescadores caiçaras, que há pelo menos 20 anos reivindicavam melhorias no local.

O terreno tem 1.400m² e abriga um prédio de 236m² com 19 boxes para venda de pescados e artesanato. A administração foi cedida pelo município para a Associação de Pesca e Aquicultura Caiçara de Pontal do Sul (Apac-PS). O investimento foi de R$ 260 mil e outros R$ 18 mil estão garantidos para as obras complementares de calçamento no entorno, totalizando R$ 278 mil.

O prefeito Rudão Gimenes falou da importância emoção de concretizar o sonho desses pescadores e fazer desse local um mercado. “Foi o primeiro projeto da gestão. Trabalhamos para não perder prazos e hoje entregamos esse prédio com pouco mais de dois anos e meio da nossa gestão. Agora os pescadores podem agregar valor ao seu pescado e vender aqui mesmo em Pontal do Sul que é uma região nobre e cheia de turistas”, comemorou o prefeito.

Também participaram da solenidade a vice-prefeita, Patrícia Millo Marcomini, o secretário de Meio Ambiente Agricultura e Pesca de Pontal do Paraná (pasta responsável pela obra), Jackson Cesar Bassfeld, além de vereadores, outras autoridades municipais e do litoral, além de diretores da Apac-PS.

Fonte e fotos: Prefeitura de Pontal do Paraná