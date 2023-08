Começa nesta quarta a Festa Nacional do Fandango Caiçara de Paranaguá

Começa nesta quarta-feira (23) e vai até domingo (27), na Ilha dos Valadares, a 14ª Festa Nacional do Fandango Caiçara de Paranaguá com a participação de 21 grupos fandangueiros do território caiçara, no trecho entre as cidades de Itapoá (SC) e Paraty (RJ).

O evento é gratuito e terá início com uma série de oficinas e mesas de debate envolvendo as comunidades tradicionais, a Universidade Federal do Paraná (UFPR) e entidades públicas. Na programação estão inclusas as oficinas de “Batido“, dança tradicional do fandango; aula de afinação de viola com Fred Pedrosa; e oficina de rabeca com Zé Pereira.

Nesta quarta-feira, das 15h às 17h, na Associação de Cultura Popular Mandicuera, na Ilha de Valadares, acontece uma mesa sobre a “Formação de professores/as para educação popular caiçara: caminhos para uma educação contra hegemônica”.

Na quinta-feira (24), às 8h30 no Museu de Arqueologia e Etnologia da UFPR (MAE), acontece a Mesa de debate sobre Turismo de Base Comunitária. Entre os apoiadoras do evento está o Terminal de Contêineres de Paranaguá (TCP) e o Sebrae (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas no Paraná). Segundo o superintendente Allan Chiang, “a mesa faz parte da Rede de Turismo Caiçara, lançada este ano pela TCP em parceria com o Sebrae-PR. O projeto busca dar orientações gratuitas aos moradores, que trabalham direta ou indiretamente com o turismo no litoral paranaense”.

Além do TCP, outras empresas e órgãos públicos estão apoiando o evento, promovido pela Associação Mandicuera.

A partir de sexta-feira (25), serão realizadas as apresentações de fandango na Praça Cyro Abalém na Ilha dos Valadares. Um destaque da programação será a estreia da Orquestra Rabecônica do Brasil, no dia 27, em Paranaguá. De acordo com a coordenadora do evento, Mariana Zanette, “esta é a primeira orquestra de rabecas no Brasil. Formada em Curitiba em 2011, agora a gente a traz pra cá esse ano”.

Ao lado do palco, haverá a Feira Ilha dos Paladares, atendendo ao público diversas opções da culinária caiçara. Entre as opções estão bolinho de barreado, croquete de siri, bolinho de camarão, pirão de bagre, arroz lambe-lambe, batata frita, barreado, isca de peixe, coxinha de camarão e bolinho de camarão. As bebidas locais disponíveis no evento serão “mãe cá filha”, cataia e cerveja artesanal.

Grupos fandangueiros

Os grupos que irão se apresentar na festa são: Grupo Folclórico Mestre Romão, Grupo Pés de Ouro, Grupo Dona Mariquinha, Grupo Mestre Eugênio, Grupo Família Domingues, Grupo Viola Afinada Mestre Zeca, Grupo Mestre Brasílio e Fandanguará.

Também estarão presentes Família Neves, Família Pereira, Grupo Chimarrita de Itapoá, Manema, Jovens Fandangueiros do Itacuruçá, Grupo de Fandango Caiçara de Ubatuba, Grupo de Fandango Bacurau e Grupo Sementes do Promirim. Outros que participarão do evento são Mestre Pedrinho, Orquestra Rabecônica do Brasil, Pirão do Mesmo, Raízes Fandangueiras e Grupo Mandicuera.

14ª Festa do Fandango Caiçara de Paranaguá

Data: 23 a 27 de agosto.

Local: Praça Cyro Abalém, Ilha dos Valadares

Inscrição nas oficinas: clique aqui