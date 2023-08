Tartaruga-verde é solta no mar depois de reabilitação

Uma tartaruga foi solta no mar nesta quarta-feira (16) depois de 28 dias de cuidados no centro de reabilitação de animais marinhos da UFPR em Pontal do Paraná. A soltura aconteceu na praia de Pontal Sul, em frente à Universidade.

A tartaruga-verde (Chelonia mydas) juvenil foi resgatada no dia 19 de julho por técnicos do Projeto de Monitoramento de Praias (PMP-BS), Bruno Correa de Oliveira e Adrianne Araújo Pires, na Praia Mansa de Matinhos. No momento do resgate, a tartaruga estava sendo atacada pelos urubus, pois não conseguia se proteger.

O animal chegou ao Centro de Reabilitação, Despetrolização e Análise de Saúde da Fauna Marinha da UFPR com ferimentos na nadadeira e no olho esquerdo, além de sinais de emalhe em rede e ingestão de lixo. Após menos de um mês, o animal pôde voltar saudável à natureza, com a visão preservada.

No último domingo (2), dois animais marinhos foram encontrados mortos em Guaratuba. Um pinguim foi encontrado às margens da baía d Guaratuba, na Praça dos Namorados. Uma tartaruga estava na Praia Central. O PMP-BS foi chamado para recolher os animais.

Sobre o PMP-BS

O Projeto de Monitoramento de Praias da Bacia de Santos (PMP-BS) é uma atividade desenvolvida para o atendimento de condicionante do licenciamento ambiental pelo Ibama das atividades da Petrobras de produção e escoamento de petróleo e gás natural na Bacia de Santos.

O objetivo avaliar os possíveis impactos das atividades de produção e escoamento de petróleo sobre as aves, tartarugas e mamíferos marinhos, através do monitoramento das praias e do atendimento veterinário aos animais vivos e necropsia dos animais encontrados mortos.

O projeto é realizado desde Laguna/SC até Saquarema/RJ, sendo dividido em 15 trechos. O LEC/UFPR monitora o Trecho 6 (litoral do Paraná), compreendido entre os municípios de Guaratuba (ao sul) e Guaraqueçaba (ao norte).

Ao encontrar animais marinhos debilitados ou mortos nas praias paranaenses é possível acionar a equipe do PMP-BS/Laboratório de Ecologia e Conservação (LEC) da Universidade Federal do Paraná (UFPR) pelo 0800 642 33 41 ou pelo WhatsApp (41) 9 92138746.

Fonte: Lec/UFPR | fotos: Acervo LEC/Giuliani Manfredini