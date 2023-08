Estudantes de Biologia aprendem como funciona criação de ostras em Guaratuba

Fotos: Unespar

Estudantes do 2° ano dos cursos de Ciências Biológicas (bacharelado e licenciatura), da Universidade Estadual do Paraná (Unespar) de Paranaguá participaram de uma aula de campo, no último dia 18, no Sítio Sambaqui, em Guaratuba. A visita faz parte das disciplinas de Aquicultura, Legislação Ambiental, Botânica e Ecologia Aplicada.

O objetivo do grupo foi conhecer e vivenciar uma área de cultivo de ostras e o restaurante que funciona no local, que vende as ostras cultivadas, além de outros produtos regionais. O espaço que realiza o cultivo das ostras fica localizado em uma área de manguezal às margens da baía de Guaratuba, que possui um sistema de cultivo sustentável.

Segundo o professor Murilo Zanetti Marochi, que ministra as aulas de Aquicultura, durante a atividade, os/as estudantes puderam ver na prática “como ocorre o cultivo de ostras, quais as especificidades do sistema de produção e manejo, até o resultado final com as ostras prontas para venda.”

Também tiveram a oportunidade de aprender mais sobre a legislação ambiental necessária para a implementação e manutenção de um cultivo, em uma área de preservação ambiental, identificar árvores de mangue e caminhar pela área de manguezal para ter a vivência do ambiente em si, bem como de suas interações ecológicas.

“A vivência em campo é fundamental para a formação dos/as estudantes, pois possibilita que tenham a experiência prática de informações apresentadas em sala de aula, na teoria, durante as disciplinas envolvidas na atividade”, esclarece Murilo.

Oportunizar um maior conhecimento sobre o contexto do cultivo das ostras, desde a fauna, flora e o potencial de exploração sustentável, no Litoral paranaense, exemplifica para os futuros biólogos, o potencial de atuação no segmento. “Além disso, essas atividades multidisciplinares promovem a aproximação dos/as estudantes com as comunidades locais e favorece a inserção no mercado de trabalho”, aposta o professor.

Os/As demais professores/as envolvidos/as são Pablo Damian Borges Guilherme (Ecologia Aplicada), Ana Maria Nievas (Legislação Ambiental) e Paula Cristina Benetton Vergílio (Botânica).