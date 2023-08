Operação notifica proprietários de chácaras em zona de proteção na APA de Guaratuba

Fotos: 2⁰ Pel/1⁰ Cia/Bpamb FV

Equipes do IAT (Instituto Ambiental do Paraná) e do Pelotão da Polícia Ambiental – Força Verde de Guaratuba retornaram nesta segunda feira (22) à localidade rural de Itinga.

No último dia 11, uma operação contra invasão e desmatamento ilegal na região feita pelos dois órgãos resultou na prisão de dois homens. Eles foram flagrados derrubando mata nativa para abrir espaço para o plantio de palmito pupunha sem licenciamento. Também foi constatada a extração de folhas de guaricana e instalação de armadilhas de caça. Também havia a informação de que pessoas promoviam desmatamento na região para implantação de chácaras de lazer.

A ação desta semana foi continuação da fiscalização anterior. Desta vez, foram notificados diversos proprietários e moradores a comparecerem a escritório do IAT em Guaratuba para prestarem esclarecimentos referente a ocupação da região. De acordo com a Polícia Ambiental, novas fiscalizações e operações serão realizadas na região.

Zoneamento da APA não permite manejo florestal e agropecuário

O Itinga fica próximo à divisa com Santa Catarina, no município de Garuva, e está em uma zona de proteção dentro da Área de Proteção Ambiental (APA) de Guaratuba. Conforme explica a chefe da APA, Célia Cristina Lima Rocha, do IAT de Guaratuba, existem 32 zonas no Plano de Manejo vigente. Em algumas é permitido uso agropecuário, como nas localidade de Caovi, Cubatão e Limeira.

Já nas zonas de proteção, que é o caso do Itinga, é proibido o manejo florestal e agropecuário. “O que se permite ali são somente as populações tradicionais, com agricultura familiar”, explica Célia Rocha. “A gente sabe quem são os moradores e o que a gente constatou lá que as pessoas que estão fazendo parcelamento e desmatamento, na maioria, não são moradores da região”.