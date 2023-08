Antonina, Guaratuba e Guaraqueçaba têm recorde de calor para agosto

Arte: Simepar

No Litoral do Paraná, como em outras regiões do Estado, teve recordes de temperatura nesta quarta-feira (23).

Em Antonina, os termômetros marcaram 37,6 ºC, o maior calor em um mês de agosto desde 1997. O mesmo recorde para o mês foi batido em Guaratuba (37 ºC) e Guaraqueçaba (36,2). Em Morretes, foi o dia mais quente de 2023, superando o verão.

Após uma noite quente, o dia começou também começou com temperaturas elevadas na maior parte do Estado. Mas a situação vai mudar bruscamente, avisa o Simepar (Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná). Confira a previsão para todo o Estado:

Condições do Tempo 24h

Nesta quinta-feira uma frente fria avança pelo Sul do Brasil, atuando mais diretamente entre o Rio Grande do Sul e Santa Catarina. No Paraná teremos mais um dia de forte calor, mas com maior disponibilidade de umidade em relação aos últimos dias. Nestas condições o risco de tempestades aumenta entre a tarde e noite, principalmente na “metade sul” paranaense.

Condições do Tempo 48h

Sexta-feira de tempo bastante instável no Paraná, em função da presença de um sistema frontal. Chuva ocorre a qualquer momento do dia na maior parte do estado, com condições para ocorrência de tempestades (chuvas significativas, descargas atmosféricas e ventos fortes). Entre o noroeste e o norte pioneiro ainda faz um pouco de calor, mas nos demais setores as temperaturas ficam amenas (inclusive com frio à noite entre o centro-sul, Campos Gerais e RMC).