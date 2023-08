TCP realiza aportes a 11 projetos sociais no Litoral

O apoio é realizado por meio das leis de incentivo fiscal e beneficia comunidades nas áreas de cultura, esporte e saúde.

União Alexandrense dá aulas de futebol para mais de 80 crianças e jovens | foto: Divulgação

No segundo trimestre de 2023, a TCP, empresa que administra o Terminal de Contêineres de Paranaguá, realizou aportes a 11 projetos sociais divididos entre o Fundo para Infância e Adolescência (FIA) e as leis do esporte, idoso e Rouanet. Os aportes são realizados desde 2007 e já beneficiaram 53 instituições sociais e fundos de captação de recursos inscritos em leis de incentivo fiscal.

De acordo com Patrícia Cobra, gerente de comunicação, marketing e assuntos administrativos, “há 16 anos o terminal destina parte do imposto das operações para projetos sociais da região como forma de estimular o desenvolvimento local e promover a cultura caiçara. Nosso compromisso com os parnanguaras é de incentivar cada vez mais o crescimento da cidade e da cultura local”.

Entre as instituições esportivas beneficiadas nesta edição está a Associação Recreativa, Cultural e Desportiva União Alexandrense. Localizada no bairro de Alexandra, a 19km da área central de Paranaguá, o projeto dá aulas de futebol para mais de 80 crianças e jovens entre 6 e 17 anos.

Em relação aos projetos culturais, as propostas selecionadas envolvem atividades como circo, teatro, cursos de artes, exposições, música instrumental em escolas públicas, entre outros. Um dos projetos aportados é do Instituto Mirtillo Trombini, que oferecerá atividades artísticas gratuitas para crianças e adolescentes estudantes da rede pública de ensino. A atividade semanal ocorrerá no contraturno na sede do instituto, em Morretes, e terá duração de 3 horas.

Outro projeto selecionado pela TCP é a exposição “60 anos do MAE-UFPR”. No ano de comemoração de 6 décadas do Museu de Arqueologia e Etnologia da Universidade Federal do Paraná (MAE-PR) o museu recebeu o aporte da TCP para a exposição de aniversário, o lançamento de um livro comemorativo; e a realização de um Seminário Acadêmico sobre patrimônio, em Paranaguá.

O projeto Criaturas Fantásticas, da Gloriosa Produção Cultural, também foi selecionado para receber o aporte. A proposta do programa é estimular a criatividade das crianças, que estarão presentes no processo artístico completo por trás da exposição.

Resultados dos projetos anteriores

Diversas instituições que já receberam aportes da TCP seguem realizando atividades em Paranaguá, sendo uma delas a ONG Coletivo Inclusão. Desde março deste ano o grupo realiza oficinas semanais de teatro e capoeira para mais de 120 alunos atendidos pela Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) de Paranaguá.

No mês de junho outros dois projetos fizeram ações sociais em Paranaguá. Um deles foi a 2ª edição da CRIA – Mostra de Artes. A iniciativa da produtora Viravolta Cultural realizou espetáculos de teatro e música gratuita à comunidade escolar do município. O projeto foi aprovado novamente para receber aporte da TCP, garantindo mais apresentações aos parnanguaras inclusive no final deste ano.

A segunda ação foi a entrega de 54 exemplares da obra “Os ilustres irmãos Rebouças”, para 24 instituições de ensino estaduais de Paranaguá. O projeto desenvolvido pela Livraria Solar do Rosário foi uma contrapartida do projeto realizado via Lei Rouanet. Os Irmãos Rebouças é um livro que conta a história dos irmãos Antônio e André. Os dois foram os engenheiros responsáveis pelo projeto de construção dos 110 quilômetros da estrada de ferro, que liga Curitiba ao Porto de Paranaguá, cortando o terreno acidentado da Serra do Mar.