“Jazz a Gosto” chega ao último final de semana na Ilha do Mel

Trompetista argentina Kinki Orlandini abre a programação deste fim de semana em Nova Brasília, com apresentação na sexta-feira à noite; encerramento será no domingo com Wes Ventura no Palco da Praça

Após três finais de semana de grande circulação de turistas, o circuito Jazz a Gosto promete movimentar Nova Brasília, na Ilha do Mel entre os dias 25 e 27 de agosto. O evento teve início no dia 04 e é fruto da união dos empresários da comunidade, dentro do movimento que há dez anos promove circuitos de jazz na Ilha do Mel.

“O mês de agosto é tradicionalmente marcado como o período do jazz na Ilha do Mel e já temos um público cativo, que sempre prestigia o nosso evento. Neste ano, mais uma vez, tivemos recorde de público, com lotação máxima nas pousadas ao longo de todos os finais de semana do mês”, destaca Suzi Albino, empreendedora na Ilha do Mel e uma das organizadoras do evento.

Com apresentações gratuitas e curadoria do músico e compositor Glauco Solter, o Jazz a Gosto teve uma programação bastante diversificada e fechará o mês com cerca de 50 atrações musicais, com artistas nacionais e internacionais. “O jazz nos dá uma liberdade imensa de sons e variações e buscamos trazer essa variedade para o público da Ilha do Mel ao longo de todo o evento, abrangendo todas as vertentes do jazz como o blues e o soul, por exemplo”, explica Glauco Solter.

Uma das atrações internacionais desta edição é a trompetista argentina Kinki Orlandini, que se apresenta na pousada Treze Luas com Joel Müller (violão) e Ana Decker (voz) às 20 horas de sexta-feira (25), abrindo a programação deste final de semana. Na sequência, às 22 horas, o Ilha do Mel Café recebe o Jazz Concert, com Juarez Neto (sax), Rodi Mendes (guitarra), Igor Loureiro (baixo) e João Soares (bateria).

A partir das 11 horas de sábado (26) tem apresentações ao ar livre no palco da Praça Felipe Valentim, começando com a apresentação de Thaís Calderon (voz), Luís Otávio (guitarra) e Joel Müller (violão). Às 14 horas quem sobe ao palco é o Capybara Trio, com João Soares (bateria), Igor Loureiro (baixo) e Rodi Mendes (guitarra). Em seguida, às 17 horas, tem apresentação do Ana Decker Quarteto, com Joel Müller (violão), Lilo Oro (bateria), Glauco Solter (baixo) e Kinki Orlandini (trompete).

A noite de sábado começa com apresentação de Juarez Neto (sax) e Glauco Solter (baixo), na Pousada das Meninas, às 19 horas. Em seguida, às 20 horas, Thaís Calderon sobe ao palco da Pousada Astral da Ilha com Rodi Mendes (guitarra), Igor Loureiro (baixo) e João Soares (bateria). O Village Mel Gastromix recebe o saxofonista Juarez Neto e o guitarrista Luís Otávio às 21h30min. Fechando a noite, às 22 horas, tem apresentação de Joel Müller (violão), Glauco Solter (baixo) Lilo Oro (bateria) e Kinki Orlandini (trompete), no Ilha do Mel Café.

No domingo (27), na Pousada e Chalé Lote 22 tem apresentação de Jimmy Reuter (guitarra) e Abdiel Freire (sax) ao meio-dia. No Palco da Praça, também ao meio-dia tem apresentação de Thais Calderon (voz) e Joel Müller (violão) e, para fechar o Jazz a Gosto em grande estilo, às 15 horas tem o show de encerramento com o cantor Wes Ventura e Banda.

Circuito Jazz a Gosto

Local: Nova Brasília (Ilha do Mel)

Data: 25, 26 e 27 de agosto

Informações: https://www.instagram.com/jazzagostoilhadomel/

Realização: Idealizadores Circuito Jazz a Gosto na Ilha do Mel: Fernando Ricardo (Fefeu), Shila Valentim, Luiz Guilherme Tizzot e Suzi Albino. / Organizadores: Charles Príncipe de Oliveira, Shila Valentim e Suzi Albino (Produção), Carol Valentim (Produção cultural), Douglas Fernandes (Marketing), Renata Zunino (Produção operacional), Glauco Solter (Curadoria musical). Patrocínio: Corona Brasil, Ambev e APAIXONADOS pela Ilha.