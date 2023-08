Festa Literária de Morretes movimenta cidade com cultura e diversão

Criador do Castelo Rá-Tim-Bum é um dos destaques na programação da 4ª Flimo

Flavio de Souza | Foto: Taki | Divulgação

De hoje até domingo (25 a 27), a 4ª Flimo (Festa Literária de Morretes) apresenta uma diversificada programação gratuita na cidade para todas as idades. Com encontros, discussões e experiências culturais diversas, o evento traz a literatura como carro chefe, promovendo mesas literárias, contando ainda com uma composição plural ao somar linguagens artísticas com apresentações musicais ao vivo e de teatro.

“Estamos muito felizes em retornar por mais uma edição à cidade de Morretes. A nossa programação tem atrações para todas as idades, com um segmento especial voltado ao público infantil, a Orelha. Há ainda apresentações musicais e mesas especiais com escritores de destaque nacional”, comenta Ana Hupfer, diretora da Flimo.

Entre alguns dos destaques da programação, estão o escritor e roteirista Flávio de Souza, ganhador do Prêmio Jabuti de literatura infantil e criador e roteirista das séries Castelo Rá-Tim-Bum, Mundo da Lua e Sai de Baixo; e a escritora pernambucana Micheliny Verunschk, ganhadora dos prêmios Jabuti e Oceanos de 2022 pela obra “O Som do Rugido da Onça”;em debates que têm como tema norteador as relações da vida humana e da natureza com o tempo, bem como o seu tensionamento na sociedade líquida em que vivemos. As mesas literárias ocorrerão no sábado (26), no Instituto Mirtillo Trombini.

Programação musical, Orelha e biblioteca sobre duas rodas

Na programação musical, apresentações de grupo e artistas regionais ocuparão o Coreto da Praça Central de Morretes, no horário do almoço, como da cantora, compositora e instrumentista Patricia Mar; do grupo Gaiapiá; o Gralha Blues Trio e o Fuá da Serra.

Na nova edição da Orelha, segmento voltado à infância, dois dias de programação intensa na Estação das Artes serão dedicados para toda a família, com oficinas, ateliê artístico, biblioteca livre, apresentações de teatro e música, contações de histórias e brincadeiras; além da apresentação do grupo carioca Os Tapetes Contadores de Histórias e o Baquetinhá, do grupo curitibano radicado em Morretes, Paquetá.

Por mais uma vez, a Bibiliobici passa pela cidade. A biblioteca sobre rodas, que visita as escolas da região com propostas de contação de histórias e mediação de leitura, é uma das ações educativas que ocorrem previamente ao evento, junto à rede municipal de ensino.

A programação completa da Flimo está disponível no site oficial do evento: https://www.flimo.com.br/

4ª Flimo (Festa Literária de Morretes)

Data: 25 a 27 de agosto

Gratuito