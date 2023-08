Matinhos se prepara para o verão com shows na areia da praia

O prefeito de Matinhos, Zé da Ecler, reuniu-se nesta quinta-feira (24) com o secretário estadual de Esporte, Helio Wirbiski, para tratar dos eventos da próxima temporada de verão.

No encontro, que aconteceu no gabinete, Wirbiski falou sobre as ações programadas para a cidade. Além do esporte, a cultura também será bastante movimentada com apresentações artísticas.

Em Matinhos, a área de shows será montada na areia da praia perto da rotatória da Avenida Curitiba, próximo ao espaço que recebeu as apresentações no aniversário da cidade. A projeção é que o público dos shows varie entre 80 a 100 mil espectadores.

Foi na areia que a cidade recebeu os shows de verão promovidos pelo Estado e que movimentaram Matinhos e Pontal do Paraná. Hélio Wirbiski informou que nesta quinta, foi aberto um chamamento para patrocinadores da próxima temporada.

Segundo ele, o processo fica aberto pelos próximos 40 dias. Também foi falado sobre o desembarque de navios de turismo em Paranaguá, o que será uma oportunidade para que as outras cidades do Litoral – incluindo Matinhos – sejam divulgadas e visitadas por turistas brasileiros e estrangeiros. De acordo com o secretário, todas as ações já teriam início a partir do Réveillon, com o objetivo de movimentar o turismo e o comércio em toda a região.

Hélio Wirbiski esteve acompanhado do presidente do Viaje Paraná, Irapuan Cortes Santos; do assessor Rafael Fragoso; e da assessora da Governadoria, Elaine Pereira Almeida.

Também estiveram na reunião os secretários municipais José Luís Leal, de Turismo e Desenvolvimento Econômico; e Joílson Vaz da Silva; de Administração. Representando o Legislativo, estavam os vereadores Lucas Pesco (Pode), Rodrigo Gregório (Pode) e Márcio do Seda (PL).

Fonte e fotos: Departamento de Comunicação da Prefeitura de Matinhos