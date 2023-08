Zé da Ecler trata com Ratinho Junior sobre hospital, temporada e JK

O prefeito Zé da Ecler esteve nesta segunda-feira (28) em Curitiba, onde se reuniu com o governador Ratinho Junior. Na pauta do encontro, estava a construção do novo hospital em Matinhos. Segundo a prefeitura, “o governador se mostrou com solícito e atento com Matinhos e o Litoral, prometendo auxiliar com o que for necessário”.

“O governador está ciente da importância que esse hospital teria para Matinhos e para o Litoral. E nos garantiu que nós podemos contar com ele sempre. E assim, vamos caminhando juntos para que a nossa cidade avance ainda mais”, declarou o prefeito.

Outros assuntos abordados foram a questão da infraestrutura na cidade, além da preparação para mais uma temporada de verão. Mais uma vez, diversos eventos estão programados para acontecer, entre apresentações musicais e atividades esportivas.

O chefe do Executivo Municipal também aproveitou para tratar da obra na Avenida JK. O prefeito solicitou que os trabalhos sejam concluídos rapidamente, uma vez que a obra já se arrasta há bastante tempo.

Fonte: Departamento de Comunicação da Prefeitura de Matinhos