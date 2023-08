As 5 melhores ferramentas para encontrar influenciadores digitais

Foto: Pexels

No atual cenário digital, a presença e influência dos influenciadores tornou-se imprescindível para muitas marcas e negócios, tanto em blogs, canais do YouTube, Instagram e outras redes sociais. No entanto, encontrar e negociar com influenciadores pode ser um desafio, especialmente para as empresas de pequeno porte. Felizmente, existem ferramentas disponíveis que podem simplificar esse processo e agilizar as campanhas de marketing.



O marketing de influência é uma estratégia eficaz e muito utilizada pelas marcas. Por meio dele, os influenciadores digitais, que são produtores de conteúdo com um grande número de seguidores fiéis, recomendam produtos e serviços, influenciando diretamente as decisões de compra desses seguidores. Contudo, encontrar influenciadores que se conectem com a persona da marca e estejam alinhados com o produto pode ser um verdadeiro desafio.



Felizmente, há excelentes ferramentas disponíveis no mercado para auxiliar nessa busca. Essas plataformas possibilitam encontrar influenciadores que possuam afinidade com a sua marca e, assim, tornar as campanhas mais eficazes. Basta inserir os critérios desejados, como segmento de atuação, número de seguidores, localização, entre outros, e a ferramenta apresentará uma lista de influenciadores que atendem aos requisitos. Dessa forma, é possível contatar os influenciadores diretamente, facilitando a negociação e a contratação

Por que investir em influenciadores digitais?

Utilizar influenciadores digitais em suas estratégias de marketing digital é uma excelente forma de potencializar seus resultados nas redes sociais. Além disso, essa parceria pode estreitar o relacionamento da sua marca com os clientes.

É importante notar que o Brasil é o país onde os influenciadores tem o maior peso na mente dos consumidores na hora de realizar uma compra segundo estudos realizados pela Statista.

Além disso, existem outras vantagens em utilizar essa estratégia em seu plano de marketing, como:

O público é atingido com mais facilidade;

Menor custo de investimento;

Incentivo da interação e comunicação dos consumidores;

As mensagens são transmitidas de forma mais direta;

Os resultados são mensuráveis.

Melhores ferramentas para encontrar influenciadores digitais

Achar influenciadores digitais não é nenhum bicho de sete cabeças. Pelo contrário, pode ser muito mais simples do que parece, já que existem diversas ferramentas para encontrar influenciadores digitais, facilitando todo esse processo. Confira uma lista com algumas das plataformas mais utilizadas.

1. Instajt.io

A instaJet é uma solução completa para marketing de influenciadores. Funciona como um marketplace de influenciadores e como uma ferramenta de gerenciamento de influenciadores que recentemente chegou ao Brasil após marcar presença em diversos mercados globais, oferecendo pagamentos seguro e simplificado.

Você pode encontrar influenciadores, criar campanhas publicitárias, verificar se seus requisitos foram atendidos e pagar a todos na plataforma, que também fornece ótimas análises pós-campanha.

A InstaJet possui um rico catálogo aberto de influenciadores do Instagram de todo o mundo em vários nichos. Você pode usar vários critérios para encontrar e classificar seus influenciadores, incluindo dados demográficos do público e tamanho do seguidor.

Todos os influenciadores são examinados manualmente antes de serem aceitos, para que você possa ter certeza de que são legítimos e genuínos.

Esse alto nível de atenção pessoal é uma das coisas que diferencia a InstaJet de seus concorrentes.

A InstaJet fornece um gerenciador pessoal para ajudá-lo gratuitamente, você pode criar pacotes personalizados para atender às suas necessidades e oferece uma seleção organizada de pacotes de serviços, onde eles cuidam inteiramente de seus anúncios do Instagram para você.

O InstaJet foi projetado para tornar o marketing de influenciadores o mais simples, seguro e conveniente possível.

Além de trabalhar apenas com influenciadores verificados e fornecer uma plataforma super fácil de usar, seu sistema de pagamento é seguro e os fundos são liberados apenas quando seus requisitos de colaboração e cronogramas são atendidos e aprovados.

No geral, o InstaJet é uma solução robusta e escalável para campanhas do Instagram de qualquer tamanho.

O alto nível de suporte pessoal fornecido o torna uma ótima opção se você é novo no trabalho com anúncios e influenciadores no Instagram.

Eles oferecem consultoria e assistência especializada gratuita, que normalmente você só obteria de uma agência (a preço de agência!).

Prós e contras:.

Prós:

Oferece um serviço de ciclo completo para marketing de influenciadores e você pode executar todo o processo por meio da plataforma, incluindo pagamentos seguros e análise pós-campanha.

A InstaJet fornece um serviço de gerenciamento gratuito para ajudá-lo durante a campanha ou executá-la inteiramente para você.

A plataforma também oferece um programa de afiliados adicional para que você possa convidar os criadores para participar e ganhar comissão sobre suas vendas.

O preço é acessível e oferece uma ótima relação custo-benefício, pois o serviço de administração é gratuito.

Contras:

Limitado ao Instagram.

Nenhum teste gratuito.

Canais: Instagram (e anúncios do Telegram através do serviço Telega.io)

2. Influency.me

O Influency.me é outra opção de como encontrar influenciadores digitais. A plataforma conta com um banco de dados completo com mais de 80 mil criadores de conteúdos digitais.

A busca por influencers na plataforma é simples, é possível filtrá-los de acordo com gênero, reputação nas redes sociais, faixa etária, entre outros parâmetros.

Além disso, o Influency.me existe o desempenho do influencer ao longo do tempo, mostrando os momentos em que seu alcance nas redes sociais cresceu ou diminuiu.

Também há um sistema onde é possível negociar como será o serviço, o pagamento e outras informações sobre o trabalho diretamente com o profissional.

3. Airfluencers

O Airfluencers é outra ferramenta para achar influenciadores digitais, bem semelhante ao Influency.me, onde conta com diversos criadores cadastrados em sua plataforma.

A ferramenta permite você analisar o impacto da sua campanha e o desempenho do influenciador que contratou, com métricas como curtidas, tipos de interação, comentários e visualizações.

O usuário ainda conta com um serviço completo de baixo custo para criar sua campanha com curadoria de conteúdo, planejamento e execução das ações.

4. Squid

A Squid é outra plataforma para atrair influenciadores digitais para negociar com empresas que desejam utilizar o marketing de influência em suas campanhas. A plataforma utiliza machine learning para automatizar todo o processo de identificação, recrutamento e administração dos influenciadores.

Os influenciadores digitais se cadastram na plataforma gratuitamente e recebem o pagamento de forma prática e automatizada. Agora, as empresas que desejam usar essa plataforma, devem entrar em contato com a Squid para alinhar os objetivos da campanha e encontrar o criador ideal.

A Squid conta ainda com um dashboard com todas as informações da campanha, para que os resultados sejam acompanhados em tempo real.

5. Celebryts

A ferramenta Celebryts é uma das plataformas mais estratégicas quando o assunto é como encontrar influenciadores digitais. A Celebryts é direcionada a micro e grandes empresários, assim como a megaempresas.

Na prática, a ferramenta atende segmentos específicos, entre os quais estão moda e geek. Com mais de 40.000 influenciadores e grandes marcas utilizam o sistema, como Microsoft, Mercado Livre e Nestlé. Além disso, os contratos podem ser negociados na própria plataforma.

Como encontrar influenciadores digitais para o meu negócio?

Não existem mistérios para escolher os melhores criadores de conteúdo. A grande sacada é descobrir com quem você quer se relacionar e quais são as audiências que podem se interessar pelo seu produto ou serviço.

Invista em nichos de conteúdo, especialmente se o seu produto for direcionado a um grupo de clientes que compartilham os mesmos gostos. Por isso, separamos alguns pontos específicos para você analisar na hora de encontrar o influenciador para sua marca.

Engajamento

Essa métrica mostra como os seguidores interagem com o conteúdo que é compartilhado nas redes sociais. Nesse ponto, você deve verificar se os seguidores comentam ou compartilham os conteúdos, além de analisar quantos usuários novos aparecem no perfil e quantos saem mensalmente.

Frequência

Outro ponto simples que deve ser analisado é a frequência que o influenciador publica seus conteúdos na sua página, já que perfis com poucos conteúdos possuem menos visitantes e menor fidelidade por parte dos seguidores.

É importante conhecer estratégias para encontrar o melhor influenciador digital para a sua marca, de forma que a sua parceria resulte em conteúdos de qualidade e que chegue até a audiência desejada.

