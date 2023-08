Saiba quais flores significam amizade eterna

Imagem: Canva

Normalmente, escolher um buquê de flores para nossa mãe ou namorada não é nada demais. Mas que tipo de flores é adequado para dar a seu amigo como sinal de sua lealdade e respeito?

Obviamente, rosas escarlates apaixonantes ou gypsophila com tema de noiva não funcionariam nesse arranjo.

Leia este artigo sobre como usar flores para demonstrar amizade genuína.

Íris

Essas flores de primavera têm hastes robustas e tons profundos que as tornam adequadas tanto para homens quanto para mulheres. Elas também são incrivelmente resistentes à geada. Diz-se que a íris representa lealdade, bravura e coragem, enquanto a íris amarela representa cuidado e paixão pela vida.

Alstromerias

As alstroemérias são frequentemente usadas em buquês para aniversários ou estreias de filmes devido às suas cores vibrantes e alegres. As alstroemérias estão disponíveis em branco e rosa para buquês românticos e em laranja, carmesim, bordô e roxo para arranjos que homenageiam a amizade.

Crisântemos

Uma representação da vida e da lealdade inabalável. Deve-se evitar crisântemos claros, especialmente os brancos, pois são considerados as cores da melancolia e da tristeza. Mas os tons de roxo, púrpura, amarelo e laranja são muito adequados para um arranjo para o seu amigo.

Rosas amarelas

Os botões das rosas-chá têm uma cor quente distinta, que lhes dá a aparência de brilhar por dentro. Geralmente são escolhidos para transmitir calor e ternura em um buquê e para pedir riqueza e boa saúde.

Tulipas cor-de-rosa

As tulipas são bem conhecidas e, se você escolher as cores certas, elas podem transmitir qualquer tipo de emoção ao destinatário. Dê preferência a um buquê rosa escuro e roxo se estiver escolhendo para um amigo. Essas flores expressam respeito mútuo, compreensão e disposição para ouvir e levar em conta os interesses do outro.

Centáurea

A cada ano, o interesse das pessoas por flores silvestres cresce. Elas também são ideais para um presente de amigo devido à sua franqueza e simplicidade. Para um aniversário, uma promoção ou qualquer outra ocasião, as centáureas e as anêmonas formam belos arranjos.

Girassóis

Um dos emblemas mais brilhantes e alegres da floricultura contemporânea. Os girassóis simbolizam fertilidade, fortuna, prosperidade e otimismo quando colocados em um buquê.

Perguntas e respostas

Quais flores representam a amizade?

Os lírios azuis, as rosas amarelas, as zínias, os crisântemos e várias outras espécies são tradicionalmente consideradas um símbolo de amizade eterna.

Qual flor significa “juntos para sempre”?

As dálias podiam ser usadas para transmitir essas palavras na época vitoriana. Hoje em dia, elas ainda são válidas tanto para o Dia dos Namorados quanto para flores da amizade.

Quais flores representam a vida eterna?

As flores mais antigas e duráveis, como prímulas, tulipas e narcisos, são frequentemente usadas pelos floristas para representar os conceitos de vida eterna, renascimento e um novo começo.

Qual flor representa a eternidade?

Íris, violeta e flores de milho são todos tons de azul e falam de fidelidade e lealdade.