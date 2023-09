Atleta de Pontal é destaque na Master do Brasileiro de Bodyboard

Bazar online, aulas de yoga e auxílio atleta são as fontes para custear participação em competições de Pérola de Souza

Fotos: Arquivo pessoal

A atleta paranaense Pérola de Souza, que ficou afastada das competições de bodyboard durante 8 anos, retornou ao circuito e dessa vez pra ganhar destaque na categoria Master, formada por atletas com mais de 35 anos. No Circuito Brasileiro de Bodyboard 2023, a atleta já garantiu duas colocações importantes (3° lugar no Espírito Santo e 5° lugar no Paraná), além de estar na 3ª colocação no ranking anual. Pérola de Souza está se preparando para a próxima etapa que acontecerá na Barra do Jucú, na cidade de Vila Velha, no Espírito Santo, de 31 de agosto a 3 de setembro.

A decisão da atleta em voltar as competições veio por conta de duas motivações: a primeira é a saúde física, já que competir fez com que a bodyboarder voltasse a ter mais disciplina consigo mesma para evitar problemas congênitos como a osteoporose e problemas cardíacos, comuns na sua família; e a segunda motivação é a saúde mental.

Para Pérola, conviver com pessoas jovens e cheias de sonhos trouxe mais sentido a essa nova fase da sua vida. “Comecei a treinar com dois atletas, pai e filha que estão se dedicando as competições. Eles me procuraram para que a Mayra tivesse práticas de yoga com ênfase em bodyboarding. Na construção dessas práticas despertou em mim, novamente, a energia de competidora que estava adormecida em mim”, conta Pérola. “Aos 14 anos, Mayra Gonçalves é a atual líder do Circuito Brasileiro de Bodyboard pela categoria Open e a companhia ideal para fortalecer a motivação da equipe”, completa Pérola. Mayra Gonçalves, natural de São Sebastião/SP, atualmente mora em Pontal do Paraná e compete pelo município nos principais circuitos do bodyboarding.

Curitibana e frequentadora do balneário de Ipanema, em Pontal do Paraná, desde a barriga da mãe, Pérola de Souza, hoje com 50 anos, comemora uma vida inteira próxima ao mar. A atleta morou na praia com os avós na infância e só voltou para Curitiba porque precisava estudar e não havia escola onde morava. Mesmo assim, descia todos os feriados e passava as férias no litoral e por conta disso brincava com pranchas de isopor, boias de caminhão e subia nas canoas. Diante desse contato com a beira da praia teve a oportunidade de conhecer o bodyboarding aos 15 anos e desde então nunca mais parou de pegar onda.

Com um preparo físico especialmente desenvolvido para o esporte, Pérola começou nas competições no Paraná e seus resultados a levaram para outras competições estaduais, circuito brasileiro e até mesmo o circuito mundial. Pérola já representou o Brasil no Havaí, Portugal, Venezuela e Chile onde chegou a 13ª colocação no Mundial de Antofagasta e 7º lugar no Latino Americano de Arica (El Gringo – considerada a onda mais perigosa do mundo) – no Chile em maio de 2013.

Atualmente a atleta trabalha pelo esporte como vice-Presidente da Federação Paranaense de Bodyboarding, além de atuar como locutora de “praia” e de “web” nos principais eventos do Brasil. Há 11 anos a atleta faz diariamente o boletim das ondas com audiência de 40 mil visualizações por mês direto pelo Instagram @waves.vibration.

A atleta conta com títulos importantes na sua carreira como:

5ª colocada – Circuito Brasileiro – PR – 2023

3ª colocada – Circuito Brasileiro – ES – 2023

Campeã Paranaense Master 2021

7ª colocada El Gringo – Latino Americano – Chile 2013

13ª colocada Gran Slan Mundial de Bodyboarding – Antofagasta – Chile 2013

Campeã do Surf Girl Festival 2012

Bi-campeã do Camboriú bodyboard Challenge 2011/2012

Tricampeã Catarinense Profissional 2008/2010/2012

Bicampeã Paranaense Profissional 2007/2009

Top 5 do Circuito Brasileiro 2009

5ª colocada Latino Americano 2007

Em paralelo com sua vida no mar, Pérola de Souza também atua como psicopedagoga, terapeuta e professora de yoga, aproveitando também essas graduações nos projetos com escolas de bodyboarding desde 1999.

Para levantar fundos para as competições, Pérola recebe o auxílio atleta de Pontal do Paraná e criou um bazar online com economia sustentável. “As pessoas que doam roupas e objetos, ficam felizes em desapegar e quem compra fica feliz por encontrar o que procurava por um preço bem mais baixo que o mercado. E todos ficam felizes por me ajudar nessa minha nova fase de atleta”, comenta.

Mais informações:

Instagram: @perola.desouza

Contato: (41) 99627-3015

Próxima competição: 3ª etapa do Circuito Brasileiro de Bodyboard

Bazar online para arrecadar fundos: http://peroladesouza.blogspot.com/p/bazar.html

Fonte: Belyza Ribeiro / BelPress