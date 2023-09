Prefeitos(as) participam de evento do Itaipu Mais que Energia

Gestores foram recebidas pelo diretor-geral brasileiro da usina, Enio Verri, e pelo diretor de Coordenação, Carlos Carboni

Carlos Carboni recebeu o grupo na quarta-feira (30). Foto: Sara Cheida/Itaipu Binacional



Grupos de prefeitos e prefeitas de diferentes regiões do Paraná estiveram na Itaipu nos dias 30 e 31 de agosto para conhecer, em maior detalhe, o Programa Itaipu Mais que Energia, que vai repassar quase R$ 1 bilhão para 434 municípios do Paraná e do Mato Grosso do Sul. Eles(as) puderam esclarecer dúvidas e fazer perguntas aos técnicos da empresa e também conheceram a usina e o Parque Tecnológico Itaipu – Brasil (PTI-BR).

Na quarta-feira (30), 29 prefeitos(as) da região central e do norte pioneiro do Paraná foram recebidos pelo diretor de Coordenação da Itaipu, Carlos Carboni, no centro de Recepção de Visitantes (CRV) da usina. Participaram também o deputado estadual Luiz Cláudio Romanelli; o assessor Newton Almeida, representando o diretor-geral da Itaipu, Enio Verri; e o presidente da Associação de Prefeitos do Paraná, o prefeito de Santa Cecília do Pavão, Edimar Santos.

Na quinta-feira (31), um grupo de 50 prefeitos(as) de todo o Paraná participou de uma reunião, também no CRV, com a presença do diretor-geral brasileiro, Enio Verri e do diretor de Coordenação, Carlos Carboni. O deputado estadual Alexandre Curi também estava presente na ocasião.

Segundo Verri, “a ideia do Itaipu Mais que Energia é usar esse recurso que era investido apenas nos munícipios da região e investir em todo o Paraná e parte do Mato Grosso do Sul. O nosso objetivo não é retirar recursos dos munícipios lindeiros, mas sim ampliar os benefícios para que mais municípios e mais pessoas do estado do Paraná possam receber”.

Carboni reforçou que o programa pode ajudar as cidades a atenderem demandas nas áreas de saúde, estradas e outras necessidades. “As ações de Itaipu têm um olhar para a questão ambiental, social, econômica e para a questão da vida dos municípios. Estabelecendo as parcerias, nós podermos melhorar a vida das pessoas que vivem nos municípios, com um olhar tanto como Itaipu Binacional, quanto com uma ligação direta com o Governo Federal”, afirma.

Ao final da reunião, os(as) prefeitos(as) puderam fazer perguntas e sanar dúvidas com o gerente da Divisão de Apoio Operacional, João Paulo Bueno, e o gerente da Divisão de Proteção Ambiental, Gilmar Secco.

Na quinta-feira (31) Enio Verri também participou do encontro | foto: Sara Cheida/Itaipu Binacional





Fontes: Itaipu Binacional e Correio do Paraná