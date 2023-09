Fandango Caiçara “bate o pé pela Cultura” e Prefeitura de Paranaguá revê chamada pública

Foto: Divulgação

A Secretaria Municipal de Cultura e Turismo de Paranaguá revogou a chamada pública Nº 012/2023, referente ao credenciamento de grupos de fandango, depois que os grupos autênticos da cidade denunciaram que, em virtude a ação da Prefeitura, muitos ficaram de fora.

Na semana passada, os grupos da cidade se mobilizaram contra a forma que a chamada pública foi feita. “Estamos vendo nosso espaço de sociabilidade e comunhão, o Baile do Mercado do Café, ser invadido por multiartistas e produtores curitibanos e de fora do território caiçara”, denunciaram na Carta dos Fandangueiros.

“Estamos juntos. Grupos de Fandango de Paranaguá unidos. Batendo o pé no seu território. Defendendo a salvaguarda do fandango na comunidade tradicional. Não deixem morrer os grupos tradicionais de nossa cidade. Paranaguá já perdeu cinemas, teatros, músicos, atores, não destruam a nossa mais genuína cultura, o Fandango Caiçara de Paranaguá”, declaram nas redes sociais.

A Carta dos fandangueiros foi amplamente divulgada e até uma cópia entregue pelo mestre Aorelio Domingues à ministra da Cultura, Margareth Menezes. “Fandangueiros de Paranaguá batendo o pé pela cultura”, afirmaram.

Veja a Carta em imagens:

De acordo com a Secretaria de Cultura e Turismo. “a revogação baseia-se na análise das necessidades da comunidade, que mostrou-se interessada e atuante nas ações, comprovando que os investimentos orientados surtiram os resultados além do esperado”.

A secretaria informa que está iniciando a elaboração de um novo edital, “com maior investimento e abrangência, aportando os fazedores da cultura caiçara, mestres e interessados em ampliar, salvaguardar e permanecer o fandango caiçara em seu território, onde 10 grupos de fandango ou associações culturais que desenvolvem seus trabalhos referentes ao fandango caiçara e sua permanência no território poderão receber subsídio da gestão municipal”.

“A Secretaria de Cultura e Turismo permanece atuante nas ações de salvaguarda como referência nacional do território caiçara, comprometida e atuante no suporte institucional e no aporte de recursos para permanência e preservação do fandango caiçara, bem registrado e valorizado nesse município com total apoio do poder público”, declarou a secretária da pasta, Maria Ângela Torres.

O Decreto Nº 4.681/23 onde consta a revogação da Chamada Pública foi publicado no dia 01 de setembro e pode ser conferido no Diário Oficial do Município.