Festival dos 4 Elementos reuniu mais de 500 participantes

A região do rio Guaraguaçu, às margens da PR-407, é um exemplo perfeito das belezas de Pontal do Paraná. A mata atlântica é exuberante entre rio e mar. A comunidade da região recebe bem os turistas e os restaurantes servem a ótima comida caiçara. As marinas, as trilhas ecológicas e tudo que o entorno do rio oferece fazem de Pontal do Paraná o lugar ideal para o turismo de aventura.

E foi isso que centenas de pessoas buscaram no domingo (3). O tempo ajudou e todas as atividades do Festival dos 4 Elementos foram mantidas. As provas de pesca em caiaque, as caminhadas ecológicas, o pedal coletivo de 17 km nas estradas ecológicas da região e os voos de paramotor (disputado no balneário Marissol) garantiram a essência dos Jogos de Aventura e Natureza. O sucesso do evento abre a possibilidade de realização de novas edições na cidade.

CONTATO COM A NATUREZA

A concentração a partir das 7h às margens do rio e da rodovia garantiu movimento o dia todo na comunidade do Guaraguaçu. Marinas, restaurantes e o público em geral tiveram apoio da estrutura montada para receber as provas e as atividades programadas. O café caiçara e o almoço nos restaurantes garantiram movimento na economia da região, beneficiando também a feirantes e ambulantes que venderam seus produtos e competidores e turistas.

O prefeito Rudão Gimenes compareceu e falou da intenção de realizar cada vez mais eventos como esse em Pontal. Ele também agradeceu aos secretários municipais pelo sucesso alcançado. A avaliação da comissão organizadora registrou o envolvimento direto de mais de 500 pessoas, entre competidores, atletas amadores, equipes de apoio e quem foi simplesmente curtir o domingo junto à natureza.

4 ELEMENTOS

O evento destacou os quatro elementos da natureza (terra, água, ar e fogo) através do esporte com atividades de caminhada ecológica e ciclismo nas trilhas, pesca e paramotor, além da culinária caiçara que serve pratos únicos da região do Guaraguaçu.

O Festival dos 4 Elementos faz parte dos Jogos de Aventura e Natureza, uma iniciativa do Governo do Paraná, por meio da Secretaria do Esporte, com apoio das federações de cada modalidade e das prefeituras. Em Pontal do Paraná, houve envolvimento direto da Secretaria de Turismo e Desenvolvimento Econômico e de Esportes Cultura Lazer e Juventude, com apoio de diversos setores da administração municipal.