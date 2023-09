Educação de Matinhos promove conscientização ambiental no Parque Rio da Onça

Fotos: Prefeitura de Matinhos / Divulgação

A Secretaria Municipal de Educação de Matinhos incorporou o Projeto Sensibilizar e Intensificar, iniciativa pela qual alunos da rede municipal participam da ação em prol do meio ambiente.

Por conta da ação, crianças são inseridas ao espaço do Parque Estadual Rio da Onça. O Projeto Sensibilizar e Intensificar teve início em 2022. Foram atendidos aproximadamente 680 alunos do 5º ano. Neste ano, iniciou-se com as turmas de pré I e II das escolas e CMEIs.

Até o final deste ano, serão atendidos cerca 1.100 alunos da educação infantil. De acordo com a secretaria, de maneira gradativa, o projeto será estendido para todos os níveis e segmentos da Educação em Matinhos.