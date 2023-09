Palavra Livre

Coluna de Zé Beto Maciel, Gustavo Aquino, Maria Tereza Vasquez e Ronald Stresser

Itaipu e Pesca

A Itaipu Binacional assinou convênio com o Ministério da Pesca para expandir a produção de peixes no Paraná e no Mato Grosso do Sul. Na região de abrangência, a Itaipu vai cooperar com programas para a pesca artesanal, profissional e de aquicultura, fazendo o mapeamento da produção de espécies nativas no lago da usina. A produção da piscicultura paranaense atingiu 144,9 mil toneladas em 2021, o equivalente a 25,9% da produção nacional, que totalizou 559 mil toneladas. O potencial pesqueiro no reservatório da usina é de pelo menos o dobro da produção nacional.

Assistência jurídica

O Senado aprovou o protocolo de assistência jurídica mútua no âmbito dos países do Mercosul: Brasil, Paraguai, Argentina e Uruguai. O projeto estabelece que a autoridade de fronteira requerente deverá comunicar a emissão de cada solicitação de assistência direta à autoridade central do seu estado.

Requião no ataque

O ex-senador Roberto Requião (PT) está com a seguinte enquete no twitter: No Paraná, o Centrão da Frente da Esperança propõe a candidatura de Alexandre Curi (PSD) para o governo do Estado tendo como vice Enio Verri (PT). As alternativas estão “ótimo”, “perfeito” e “inviável”. Curi é o 1º secretário da Assembleia Legislativa e Verri é diretor-geral da Itaipu Binacional.

E ainda

R$ 180 mil para compras de kit esportivos, R$ 1,5 milhão para revitalização do Ginásio Costa Cavalcanti, R$ 280 mil para reforma da unidade básica de saúde Vila Yolanda e mais R$ 150 mil para equipamentos da UBS; Também R$ 150 mil para compra de equipamentos da UBS Jardim América, R$ 300 mil para UBS Porto Belo; R$ 220 mil aquisição de uma van para a saúde nos bairros e R$ 90 mil para compra de um veículo para ACDD.

Destino do Mundo

A Assembleia Legislativa aprovou e o governador Ratinho Júnior (PSD) sancionou o projeto de lei do deputado Matheus Vermelho (PP) que designa o título de “Destino do Mundo” para Foz do Iguaçu. Como representante da cidade, Matheus Vermelho indicou R$ 3,87 milhões para Foz: R$ 500 mil para revitalização da Avenida Brasil, R$ 600 mil para reforma dos colégios Ayrton Senna da Silva, Paulo Freire, Almiro Sartori, Arnaldo Busatto, Almirante Tamandaré e Polícia Militar, R$ 5 mil para aquisição de tatames, R$ 400 mil para reforma da pista de skate.

Convenção do MDB

O MDB convoca para 5 de outubro, em Brasília, a convenção que deve reconduzir o deputado federal Baleia Rossi (SP) presidente do partido por mais dois anos. Rossi lidera a legenda desde 2019.

Sem chance

O presidente do PL, Valdemar Costa Neto, afirmou que “não existe nenhuma hipótese de coligação com o PT” para as eleições municipais de 2024. Ele afirmou que a sigla se manterá como oposição. “O Partido Liberal valoriza a família, a liberdade de expressão e sentimos orgulho do nosso país quando ouvimos o hino nacional”, escreveu no twitter.

Reforma

A reforma do ministério do governo Lula deve ser anunciada nas próximas horas. Segundo o líder do PT na Câmara dos Deputados, Zeca Dirceu, em entrevista à Jovem Pan, os deputados André Fufuca (PP-MA) e Silvio Costa Filho (Republicanos-PE) farão parte da Esplanada em Brasília.

Mercado do frango

Israel, o maior consumidor per capita de frango do mundo (65 quilos anuais por habitante), aprovou a abertura do mercado para importação da proteína. E o Brasil é o primeiro país aprovado pelas autoridades locais para exportar carne de frango. As negociações entre Brasil e Israel começaram no início deste ano, comandadas pelo Itamaraty e pelo Ministério da Agricultura. (foto 8)

Sem internet

No Brasil, 36 milhões de pessoas não têm acesso à internet, o dado é da pesquisa TIC Domicílios de 2022. O Sudeste tem o maior número de pessoas sem internet, com 42%, já a região Nordeste aparece em segundo lugar com 28% dos casos. Ainda segundo o levantamento, pessoas com 60 anos ou mais e pessoas negras são os maiores percentuais sem acesso à internet no país. Outros grupos excluídos digitalmente são as pessoas que estudaram até o ensino fundamental e as classes D e E.

Tarifa do ônibus

O reajuste na tarifa do transporte público de Cascavel passou de R$ 4,50 para R$ 4,65. O último reajuste da passagem tinha acontecido em 1º de junho de 2022. Já em Guarapuava, quem utiliza cartões de cobrança eletrônica vai pagar R$ 3,5 de tarifa de ônibus. O valor é 30% menor do que o cobrado de quem paga em dinheiro: R$ 5.

Vagas

UEM, UEPG, Unioeste, Unicentro, Uenp e Unespar estão com mais de 400 vagas abertas para pós-graduação. Os cursos de especialização, mestrado e doutorado contemplam as áreas de administração, agronomia, ambientes litorâneos e insulares, cinema e artes do vídeo, educação, ensino da língua portuguesa, história e tecnologias, gestão e sustentabilidade.

Em queda

O desemprego no Brasil caiu neste segundo trimestre e no ano o número de empregados com carteira de trabalho assinada no setor privado aumentou. Os números do IBGE mostram que a taxa de desocupação do trimestre (maio a julho de 2023) ficou em 7,9%, um recuo de 0,6% frente ao trimestre anterior (fevereiro a abril), que atingiu 8,5%. Ao todo 573 mil pessoas foram retiradas da fila do desemprego. Na comparação anual são 1,36 milhão de pessoas ocupadas a mais (13,8%).

Obras do PAC

O governo listou 78 obras incluídas no orçamento pelas bancadas estaduais e que devem continuar sendo objeto de emendas. Foram reservados R$ 37,6 bilhões para emendas parlamentares individuais ou de bancada de execução obrigatória, um aumento de 14% em relação a 2023. As emendas individuais passaram de R$ 21 bilhões para R$ 25 bilhões e as de bancada, de R$ 7,7 bilhões para R$ 12,6 bilhões. O valor para cada deputado será de R$ 37,8 milhões e para cada senador de R$ 69,6 milhões.