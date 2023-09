Trabalhadores do ferry boat aprovam estado de greve e dão prazo de 72h para empresa

Foto: Gustavo Aquino / Correio do Litoral – 31/8/2023

Funcionários da empresa Internacional Marítima, que realiza a travessia do ferry boat, em Guaratuba, aprovaram a decretação de estado de greve. A decisão foi tomada em assembleia realizada na manhã desta quarta-feira (6), sob coordenação do Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Marítimos (Setta-Par), com sede em Paranaguá.

O risco de paralisação no dia 7 de setembro, como era cogitado, foi descartado, por enquanto. Os funcionários decidiram dar um prazo de 72 horas (10) para a empresa atender as reivindicações. Caso não sejam atendidos, podem iniciar a greve ainda antes do domingo (10), justamente no retorno dos turistas que vierem para cidade no feriado.

Em entrevista à Rádio Alternativa, o presidente do Setta-Par (Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Marítimos e Fluviais e Empregados Terrestres de Empresas Aquaviárias, Agenciadoras Marítimas e Atividades Afins no Estado do Paraná), Jorge Luiz Ceccon Ribeiro, informou quais as principais reivindicações: reajuste salarial de 18% e um aumento no vale-alimentação de R$ 200 para R$ 900, seguindo o valor pago a outros trabalhadores da categoria .

“Ainda de acordo com o sindicato, as conversas com a Internacional Marítima já ocorrem desde o ano passado, porém sem medidas concretas da empresa”, relata o Portal da Cidade Guaratuba, com base na entrevista. Uma reunião estava marcada para quarta-feira (5) e foi cancelada pelos representantes da empresa, que alegaram problemas em comparecer na cidade, informou Jorge Ceccon, mas teriam feito uma reunião com alguns funcionário sem a presença do sindicato.

O Correio do Litoral entrou em contato com a Internacional Marítima, que respondeu no início da tarde desta quarta-feira. Leia nota sucinta da empresa, assinada pela assessoria de comunicação.

“A Internacional Marítima comunica que está aguardando a formalização das reivindicações do Sindicato dos Trabalhadores dos Transportes Marítimos, ocorrida em assembleia geral, dia 06 de setembro, quarta-feira. Informa também que já solicitou nova reunião com a diretoria do Sindicato sem resposta até o momento para continuidade das negociações.”

Assessoria de Comunicação da Internacional Marítima