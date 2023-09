Trabalhadores do ferry boat decidem entrar em greve a 0h deste domingo

Foto: Gustavo Aquino / Correio do Litoral julho de 2023

Os trabalhadores do ferry boat decidiram iniciar uma greve a partir da zero hora deste domingo (10). A decisão foi tomada em assembleia realizada na tarde deste sábado (9), após eles rejeitarem a proposta da empresa Internacional Marítima.

Os trabalhadores pediram um reajuste salarial de 15% em um vale alimentação de R$ 900,00. A empresa ofereceu 8% e um vale de R$ 420,00 – atualmente é de R$ 200,00. Por unanimidade, os trabalhadores apresentaram uma contraproposta de 13,5% e R$ 700 e aguardam uma resposta enquanto acontece a paralisação.

A assembleia e as negociações estão sendo conduzidas com participação Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Marítimos e Fluviais e Empregados Terrestres de Empresas Aquaviárias, Agenciadoras Marítimas e Atividades Afins no Estado do Paraná (Setta-Par).

Durante a greve de acordo com o Portal da Cidade Guaratuba, os trabalhadores devem manter 30% do efetivo e apenas uma embarcação operando.

Leia oficio do assinado pelo vice-presidente do Setta-Par, Patrick de Felix Couto, comunicando a deflagração da greve e a disposição em continuar negociando.

Em nota, a Internacional Marítima expõe seus argumentos e fala da dificuldade em atender as reivindicações dos trabalhadores. “Sem qualquer comentário desabonador, opinião pessoal ou sugestão indireta de comportamento aos seus funcionários ou a quem quer que seja, dada a lisura com que deve respeitar o direito constitucional de greve”, abre o texto.

Durante os 18 meses de contrato emergencial, a Internacional Marítima recebeu os valores da tarifa de travessia, como as antigas concessionária, mas não precisou arcar com os custos de manutenção e ainda recebeu combustível do Governo do Estado – despesas que eram bancadas pelas empresas que operaram a travessia anteriormente.

Também recebeu pagamentos pelas reformas dos ferry boats feitas em seu estaleiro em Joinville-SC. Após a assinatura do novo contato, com validade inicial de 25 meses, a empresa também não depende da tarifa – que está isenta pelo menos até o final de 2023. Recebe o pagamento do DER-PR (Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná) garantido na licitação: “R$ 131.792.989,44“ “calculado com base nos custos da prestação de serviços e fornecimentos de produtos”, conforme afirma o órgão do governo estadual.

Leia os dois documentos:

Redação do Correio, com informações do Portal da Cidade Guaratuba