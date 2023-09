Estação Ferroviária de Paranaguá recebe exposição de arte para crianças

A partir desta quarta-feira (13) até 12 de novembro, Paranaguá será sede de uma exposição de arte voltada ao público infantil na Estação Ferroviária. “Criaturas Fantásticas – uma exposição de arte COM crianças” é uma proposta interativa de artes visuais, que abre as portas do museu para as crianças e coloca a brincadeira como principal missão. A entrada é gratuita e aberta para todos os públicos. O horário é das 9h às 16h, de terça a sexta-feira, e das 10h às 16h, aos sábados e domingos.

Nesta exposição, não existem obras de arte para serem contempladas e compreendidas de maneira formal: a exposição apresenta dispositivos – obras interativas que convidam à experimentação, ao convívio com o outro, à colaboração, ao toque e à brincadeira.

Os ambientes da exposição são projetados de forma que as crianças possam explorar os sentidos e as sensações, brincando e compartilhando dessa experiência com outras crianças. A exposição ainda conta com um ateliê prático, onde a criança é convidada a criar uma obra própria que será exposta em um mural coletivo aberto no espaço.

O projeto é uma idealização das produtoras culturais Ana Hupfer e Flavia Milbratz, que somam décadas de experiência na cultura, na arte educação e no trabalho com as infâncias.

A exposição foi desenhada em um processo sensível de escuta junto às crianças, realizado em junho, chamado de “Lab Escuta”. Nesse processo, o projeto realizou um encontro com múltiplas experiências artísticas realizado com crianças de Paranaguá, para ouvir os pequenos e trazer eles para dentro do processo de criação da exposição.

A exposição conta com uma equipe local de mediadores, que atua na recepção aos grupos escolares e público espontâneo. A mediação cultural é um trabalho cuidadoso, que acompanha o percurso das crianças por esse espaço: instigando a interação e a descoberta — mas jamais direcionando ou limitando o olhar e a ação da criança. As escolas, projetos sociais e instituições que trabalham com crianças, da cidade e região, podem agendar gratuitamente a visita mediada para seus alunos.

A equipe contratada será selecionada a partir de uma formação oferecida gratuitamente pelo projeto. Além disso, o projeto conta com oficinas para professores, voltadas aos educadores da rede pública de ensino do município. O objetivo do braço educativo do projeto é compartilhar a metodologia e as crenças que dão base ao projeto, ampliando a rede de pessoas que atuam na Cultura Infância.

O projeto é realizado por meio de patrocínio da Rumo Logística e TCP – Terminal de Contêineres de Paranaguá, com apoio cultural da Prefeitura de Paranaguá e realização do Ministério da Cultura – Governo Federal.

Criaturas Fantásticas – uma exposição de arte COM crianças

Data: De 13 de setembro a 12 de novembro de 2023

Local: Estação Rodoviária de Paranaguá

Av. Arthur de Abreu, S/N – Costeira

Classificação: Livre

Horário de visitação:

de terça a sexta, das 9h às 18h

sábado e domingo, das 10h às 16h

Agendamento de grupos escolares (ou outros): Joice Cardoso (41) 98492-8422