Matinhos calcula ter recebido quase 200 mil visitantes no feriado da Independência

Na primeira grande prévia do verão que se anuncia, Matinhos teve uma boa mostra, neste feriado de Independência, do que pode ser a temporada 2023/2024, comenta a Prefeitura do Município. “O feriadão de quatro dias, quinta-feira (7) e sexta-feira (8- padroeira de Curitiba), com a criação de um calendário especial criado pela Prefeitura, trouxe uma população de turistas que chegou perto de 200 mil pessoas”, informa.

De quinta (7) a domingo, o Departamento de Cultura da Secretaria de Educação realizou o 1º Fest Ruma (Festival de Teatro de Rua de Matinhos), com grupos e artistas da cidade, do Litoral, de outras cidades do Paraná e até de outros estados. Também teve a Feira do Empreendedor e o 3º Encontro das Musas do Pico de Matinhos.

De acordo com a secretária de Defesa Social, Elenice Lorencena, o cálculo é feito através do monitoramento através das mais de 40 câmeras instaladas na cidade. Além de garantir segurança em Matinhos, os equipamentos vigiam a entrada e saída dos três acessos ao município.

“Na PR-508 (Alexandra/Matinhos), foi registrada, nos dias 7 e 8, a entrada de 30.100 veículos, todos com no mínimo duas pessoas a bordo, além do motorista e mais um passageiro. O pico foi no dia 7, com 10.511 veículos.

Na entrada por Monções, vindo de Pontal do Paraná, o pico foi 34.900 veículos na sexta-feira. Já na entrada por Caiobá, 21.350 veículos com pico também na sexta, foram os turistas que optaram entrar na cidade fazendo uso do ferry boat que faz a travessia da baía de Guaratuba.

No total, foram 86.350 veículos, nos quatros dias de feriado, de quinta a domingo (10).

Informações e fotos: Departamento de Comunicação Social