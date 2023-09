Guarda-vidas testam drones nos feriados para salvamentos durante o verão

Drones auxiliam bombeiros em salvamentos aquáticos no Litoral do Estado | foto: Foto: CICCR/SESP-PR

A Secretaria da Segurança Pública do Paraná (Sesp) utilizou neste feriado de 7 de setembro uma nova tecnologia para auxiliar o Corpo de Bombeiros no Litoral do Estado. Os drones Dji Matrice 300 rtk e DJI Mavic 2 Enterpris, do Centro Integrado de Comando e Controle (CICCR), vão reforçar o monitoramento e identificação de situações como salvamento aquático. A previsão é que eles participem das ações no Litoral durante o Verão Maior Paraná.

“Foi um reforço efetivo pontual para este feriado e será utilizado também nos próximos feriados, de outubro e novembro, para avaliar e corrigir possíveis falhas”, disse o coordenador do Verão Maior Paraná, coronel Saulo de Tarso Sanson.

O coordenador do CICCR, coronel Mário Henrique do Carmo, também reforça que o drone auxilia onde o efetivo humano não pode estar e colabora para uma rápida atuação das forças de segurança. “Utilizamos no feriado de forma inicial para ver a utilidade da tecnologia e como ela deve ser empregada no dia a dia. Executamos testes que vão possibilitar o aprimoramento do uso dos drones nos períodos de maior movimentação no Litoral do Estado, incluindo o período de temporada”, disse.

Os drones Dji Matrice 300 rtk e DJI Mavic 2 Enterprise contam com câmeras termais que conseguem identificar a presença humana em qualquer localidade durante o dia ou à noite. Eles são capazes de transmitir, em tempo real, as imagens para qualquer local.

Para o major do 8° Grupamento do Corpo de Bombeiros, Douglas Martim Konflanz, o equipamento se mostrou eficiente nos testes. “Essa atividade, voltada ao salvamento aquático e afogamento, se mostrou eficiente. O drone tem câmera termal e pudemos fazer várias simulações, com a localização de possíveis vítimas do mar, acompanhando a presença de banhistas”, contou. “A localização da vítima na primeira hora é de extrema importância e o drone possibilita o rastreamento e atendimento ágil do Corpo de Bombeiros”.

A ideia é que um representante do Corpo de Bombeiros esteja com a equipe que opera o drone e receba a informação em tempo real. Ele pode acionar uma equipe ou, caso esteja próximo ao local, pode agir para tratar da ocorrência. A intenção é que a situação seja atendida o mais rápido possível através da orientação aos profissionais que estão nas areias, para que eles consigam chegar exatamente no local de resgate.