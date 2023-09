Pontal anuncia preparativos para verão 2023/2024: “O melhor de todos os tempos”

Temporada terá shows nacionais e público de navios de cruzeiro em Pontal do Paraná. Centro de Eventos Marissol sediará apresentações e serviços públicos terão reforço do Governo do Paraná.

Prefeitos Rudão Gimenes (Pontal do Paraná) e Zé da Ecler (Matinhos) , em reunião com Governo do Estado sobre Verão/Verão Maior 2023/2024

“Entre os turistas e veranistas que pretendem visitar o litoral paranaense na próxima temporada de verão, milhares tem endereço certo, as praias de Pontal do Paraná”, destaca a prefeitura do município. “Quem optar pela cidade encontrará a orla mais bem cuidada, passarelas ecológicas no acesso à areia, chuveiros novos e, claro, algumas das praias mais limpas do Sul do Brasil”.

Para receber esse público – que rotativamente pode passar de um milhão de pessoas – Pontal do Paraná começa a organizar, em parceria com o Governo do Paraná, a estrutura desse que pode ser o melhor verão de todos os tempos.

Operação Verão/Verão Maior 2023/2024

O lançamento oficial do Verão Maior Paraná, do Governo do Estado, deve ocorrer em aproximadamente um mês. Em Pontal do Paraná, os preparativos já começaram. Grandes shows musicais serão confirmados para o Centro de Eventos Marissol, em fase final de obras.

No último verão foram seis semanas com atrações nas noites de sexta, sábado e domingo. E ainda haverá pelo menos 14 navios atracando em Paranaguá durante temporada de cruzeiros (entre dezembro e março) e isso deve atrair ainda mais gente às praias.

O prefeito Rudão Gimenes participou em Curitiba, no Gabinete de Gestão de Informações (GGI) na terça (12) da primeira reunião para tratar detalhes da Operação Verão 2023/2024, com o secretário de Estado do Esporte, Hélio Wirbiski, coordenador geral da Operação Verão, e representantes de vários órgãos da administração estadual, além do secretário de Esporte Cultura Lazer e Juventude de Pontal do Paraná, João Carlos Marcon. Outro prefeito do Litoral convidado para a reunião foi Zé da Ecler, de Matinhos.

O prefeito confirmou que outras novidades serão anunciadas em breve. “O público na nossa cidade aumenta muito nessa época. Por isso é importante o papel do Governo do Paraná, que entra com reforço junto às prefeituras nas áreas de segurança pública, atendimento à saúde, reforço na coleta de lixo, eventos culturais e reforço nas operações de abastecimento de água e energia elétrica, entre outras”, explicou o prefeito.

No último verão, somente nas unidades Pronto Atendimento 24 Horas compareceram 20 mil pessoas. “Por isso os serviços do Governo do Paraná são importantíssimos e fazem toda a diferença numa cidade que salta de pouco mais de 30 mil habitantes para mais de 300 mil pessoas ao mesmo tempo, em média, durante o verão”, disse.

Além das atividades do Verão Maior, durante a reunião foram discutidos também detalhes da Operação Verão, que exige envolvimento da PM e Policia Civil, Bombeiros, Copel, Sanepar e Defesa Civil, entre outros, do começo ao fim da temporada.