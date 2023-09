Pequenos produtores do Litoral poderão vender na Shopee

Foto: Invest Paraná

Pequenos produtores do Litoral do Paraná terão a oportunidade de fazer um treinamento para comercializar seus produtos na Shopee. A parceria entre uma das maiores plataformas de vendas eletrônicas do mundo e a Invest Paraná, agência investimentos vinculada à Secretaria de Estado da Indústria, Comércio e Serviços, atenderá produtores atendidos pelo Programa Vocações Regionais Sustentáveis (VRS).

O programa valoriza as qualidades econômicas de cada região do Estado, inserindo valor comercial à produção de pequenos empreendedores, sem deixar de lado processos tradicionais e até históricos de como os produtos são feitos.

A iniciativa que promoverá a divulgação e comércio de produtos regionais do Paraná foi anunciada nesta semana, durante o Primeiro Encontro de Parceiros do VRS Mata Atlântica. O evento no Palácio das Araucárias, em Curitiba, reuniu, empresas e secretarias parceiras do programa, além de representantes dos municípios de Antonina, Morretes e Guaraqueçaba, participantes do VRS Mata Atlântica, que atua com produtos de banana, palmito pupunha, açaí juçara, frutas sazonais e turismo.

O VRS também atua na região Centro-Sul, com erva-mate e pinhão, e no entorno da futura Represa do Miringuava, em São José dos Pinhais, na Grande Curitiba, na produção agrícola local. O programa também está em fase de implantação no Vale do Ribeira, área que é grande produtora de tangerina e com grande potencial turístico.

Na oportunidade, foi lançado um e-book sobre o trabalho e resultados da primeira fase do VRS na região atendida pelo VRS Mata Atlântica. Os dados e ações realizadas até agora também foram expostos pelo professor Luiz Rogério Oliveira da Silva, do Departamento de Geografia da Universidade Federal do Paraná (UFPR) no Litoral, que apresentou aos parceiros um panorama da primeira fase, dos produtos e produtores atendidos. Na sequência, os parceiros debateram possibilidades e estratégias para a segunda etapa do VRS Mata Atlântica.

O diretor de Desenvolvimento Econômico da Invest Paraná, Rogério Chaves, afirma que a oportunidade de modernizar processos e digitalizar a venda e divulgação ajudarão a promover e levar os produtos regionais do Paraná para locais muito distantes, os quais sem o auxílio da internet não seria possível. “Pessoas do outro lado do País, ou até de outros países, quem sabe, poderão consumir produtos paranaenses que até agora só estão disponíveis se comprados diretamente do produtor”, destaca.

Além disso, Chaves avalia a iniciativa como uma ação de inclusão digital e até mesmo financeira. “Sabemos que muitos dos produtores atendidos pelo VRS têm pouca ou nenhuma experiência com vendas online. Então eles irão aprender mais sobre o assunto, além de contar com toda uma plataforma de gerenciamento de processos, desde o pagamento, até a logística do envio dos produtos”, complementa.

Segundo a equipe da Invest Paraná, a novidade receberá inscrições em breve e estará disponível online até o ano que vem. “Atualmente o projeto está em fase de desenvolvimento do edital de inscrição e seleção de produtores, que será publicado no próximo mês”, informa a agência.