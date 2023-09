Matinhos e Pontal do Paraná se preparam para turismo de cruzeiros

Aconteceram nesta segunda-feira (18), em Matinhos e Pontal do Paraná, reuniões de alinhamento da companhia de cruzeiros MSC (Mediterranean Shipping Company) com o segmento de turismo das duas cidades. Em Antonina, a mesma reunião está marcada para esta terça-feira (19) com início às 14h, no Theatro Municipal.

Além da equipe da MSC, estiveram nas reuniões a secretária de Cultura e Turismo de Paranaguá, Maria Plahtyn; o presidente da Viaje Paraná, Irapuan Cortes; a representante da Secretaria de Estado de Turismo, Letícia Monteiro; e o presidente da Adetur Litoral, Nelson Cotovicz.

A MSC opera uma rota fixa do navio MSC Lirica que passará a ter uma escala fixa no Porto de Paranaguá. Paranaguá será uma das quatro paradas, num cruzeiro de sete dias que inclui ainda Itajaí-SC, Punta del Este (Uruguai), e Buenos Aires (Argentina). Além de ser uma parada, Paranaguá será um ponto de embarque de passageiros.

Entre 1º de dezembro de 2023 e 8 de março de 2024, o Lirica contará, em cada rota, com aproximadamente 2.200 passageiros, entre turistas nacionais e estrangeiros. A expectativa é embarcar mais de 10 mil turistas em Paranaguá e ter no litoral paranaense mais de 40 mil turistas em trânsito, sendo metade brasileiros e metade estrangeiros.

Em Matinhos, a reunião de alinhamento aconteceu durante a tarde, na sede da Secretaria de Turismo e Desenvolvimento Econômico. “Os encontros acontecem em todas as cidades envolvidas, para que possamos alinhar esse entendimento entre os serviços que as cidades oferecem junto com a organização dos cruzeiros”, explicou o secretário de Turismo e Desenvolvimento Econômico, José Luís Leal, na abertura da reunião. “O turista de cruzeiro é um turista que interessa muito à cidade”, disse.

Foram convidados representantes de entidades ligadas ao turismo e ao comércio de Matinhos. O presidente da Viaje Paraná, Irapuan Cortes, informou que, além da MSC, existem negociações com a Costa Cruzeiros para incluir Paranaguá na rota de seus navios na temporada 2024/2025.

Em Pontal do Paraná, a reunião foi realizada pela manhã, no Auditório Primavera. Participaram empreendedores do setor turístico da cidade, além de técnicos da Secretaria Municipal de Turismo e Desenvolvimento Econômico e de entidades ligadas ao setor no litoral paranaense. A intenção é ofertar pacotes alternativos em Pontal, destacou José Juvanete Pereira, secretário de Turismo e Desenvolvimento Econômico de Pontal do Paraná.

O prefeito Rudão Gimenes compareceu e falou sobre o bom momento vivido pelo turismo no município e as perspectivas para a próxima temporada. “Precisamos estar prontos para receber milhares de turistas que chegarão ao litoral paranaense a partir de 1º de dezembro, por isso estamos nos antecipando”,disse o prefeito.