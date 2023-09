Parlamentares se prepararam para Assembleia Itinerante em Fazenda Rio Grande

Poder Legislativo realiza sessão especial e presta homenagens a personalidades da região metropolitana no dia 20 de setembro.

A próxima edição Assembleia Itinerante vai ouvir as reivindicações, demandas e sugestões da população de Fazenda Rio Grande, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC), no dia 20 de setembro. Os deputados que representam os municípios da região no Legislativo já se preparam para receber propostas e iniciativas da sociedade em uma sessão especial no município. A sexta edição do projeto criado pela Mesa Executiva da Assembleia desembarca na 2° ExpoFazenda, que ocorre entre os dias 20 e 24 de setembro. O evento está preparado para receber a população a partir das 18 horas, no Centro MultiEventos do município. A iniciativa já foi realizada nas cidades de Londrina, Maringá, Paranaguá, Castro e Santo Antônio da Platina.

Na cidade da RMC, os deputados estaduais irão ouvir os anseios e reivindicações da população, de entidades de classe e de membros da sociedade civil organizada. Durante as atividades, um documento com as demandas da região será recebido pela Assembleia Legislativa. Além disso, os parlamentares vão homenagear personalidades de destaque da região.

Para o presidente do Legislativo, deputado Ademar Traiano (PSD), as experiências anteriores da Assembleia Itinerante foram extremamente positivas. “Como já fizemos em outras cidades, estaremos em Fazenda Rio Grande como forma de democratizar as ações do Poder Legislativo. Este é o meio que a Assembleia usa para permitir que as pessoas se aproximem cada vez mais do Poder”, afirmou Traiano.

O primeiro-secretário da Assembleia, deputado Alexandre Curi (PSD), reforçou a necessidade do Poder Legislativo debater as necessidades da população no local aonde elas vivem. “Vamos reunir prefeitos, lideranças políticas, vereadores e entidades da região. O objetivo que é levar a Assembleia para próximo da população. Lá, vamos discutir obras importantes para os municípios. Queremos que todos participem com suas sugestões”, pontuou.

Expectativa

Representante do município na Assembleia Legislativa, o deputado Alisson Wandscheer (Solidariedade) disse que a iniciativa reforça os laços do Legislativo com a comunidade. “É uma honra para nós, fazendenses, recebermos a Assembleia Itinerante na nossa cidade, ainda mais prestigiando a ExpoFazenda, que é uma feira de muita relevância para o município. A presença do Poder Legislativo dará maior visibilidade ao evento e fortalecerá os laços da comunidade com o Poder Legislativo. Essa interação é benéfica para todos, para quem mora em Fazenda Rio Grande e também para os moradores dos demais municípios da Região Metropolitana de Curitiba. Parabenizo a Mesa Executiva da Casa pela iniciativa democrática de levar a Assembleia para perto das pessoas, ouvir seus anseios e transformá-los em ações concretas”, comentou.

Também atuante na RMC, a deputada Marli Paulino (Solidariedade) frisou a expectativa das cidades da região com o evento. “Estou entusiasmada com mais este evento da Assembleia Itinerante, que aproxima esta Casa das pessoas, dando voz e oportunidade para que toda a população participe. E em especial, estaremos na nossa querida região metropolitana, na potente Fazenda Rio Grande. Será uma alegria estar junto de todos os setores que formam e engradecem esta cidade e o nosso Paraná.”

De acordo com a deputada estadual Márcia Huçulak (PSD), a Assembleia Itinerante tem se mostrado uma ação das mais relevantes. “Aproxima de uma maneira muito positiva o trabalho legislativo da população. Fazenda Rio Grande merece um olhar cada vez mais atento do poder público estadual. Com a Assembleia Itinerante esse debate pode ser expandido, o que é fundamental para dar conta das necessidades da população”, afirmou.

Já o deputado Paulo Gomes (PP) lembrou como a aproximação pode auxiliar no atendimento das necessidades da população. “Tenho uma história política muito próxima de Fazenda Rio Grande e uma grande responsabilidade com os moradores da região. Levar a Assembleia Itinerante até lá demonstra a importância do município para todo o Paraná e essa aproximação com a comunidade ouvindo suas principais demandas faz com que possamos levar mais recursos, obras e melhorias para toda a população”.

O deputado Goura (PDT) listou uma série de demandas que deverão ser discutidas durante a iniciativa. “Em primeiro lugar, é muito importante essa aproximação da Assembleia Legislativa com a população. Esse contato mais direto dos parlamentares com a população dos municípios é um ponto muito positivo. Em relação a Fazenda Rio Grande, temos algumas questões que dizem respeito a região metropolitana. É necessário que a gente integre políticas públicas e moradias, educação, saúde, mobilidade, abastecimento e segurança alimentar. Fazenda Rio Grande é o município que recebe os resíduos sólidos de 23 municípios da RMC. A população sofre com vários ônus dessa situação. Por isso, é necessário um olhar atento por parte do governo do Estado em relação a essa situação. Fazenda Rio Grande merece toda a nossa atenção. A população do município merece que tanto Assembleia quanto o Poder Executivo estejam mais próximos das suas demandas”.

Na visão do deputado Gilberto Ribeiro (PL), a presença da Assembleia reflete em investimentos na região. “É com grande satisfação que participo ExpoFazenda 2023, um evento que celebra não apenas a riqueza agropecuária da nossa Fazenda Rio Grande, mas também o espírito empreendedor e a força da comunidade. A presença da Assembleia Itinerante neste evento é fundamental, pois demonstra o nosso compromisso em estar perto do povo, ouvir suas demandas e trabalhar para o desenvolvimento dessa região. Acredito que investir em infraestrutura, educação e saúde aqui é um passo importante para garantir um futuro melhor para todos”, comentou.

O deputado Denian Couto (PODE) destacou a importância de estar junto da comunidade. “A Assembleia Itinerante é uma excelente oportunidade para que os deputados ouçam a população. A capital e os municípios da região metropolitana somam mais de 3,5 milhões de pessoas. O evento em Fazenda Rio Grande possibilita que o cidadão leve suas demandas ao parlamento. Como eu não acredito em política feita ‘em castelo’, no gabinete e no ar condicionado, lá estarei, com absoluta certeza”, disse. O deputado Ney Leprevost (União) tem a mesma interpretação. “A Assembleia Itinerante é uma excelente oportunidade para conversar com as pessoas e receber as reivindicações dos moradores do município de Fazenda Rio Grande. O homem público deve ir onde o povo está”, afirmou.

O deputado Renato Freitas (PT) frisou o caráter democrático da iniciativa. “O diálogo é a base da política e, por isso, todas as ações que visam aproximar o poder legislativo do povo são bem-vindas. Essa é uma boa oportunidade para identificar as necessidades da população e também destacar o que cada região tem de potencial”, disse. A interpretação é semelhante a da deputada Ana Júlia (PT). “A Assembleia Itinerante é uma iniciativa fundamental para aproximarmos as pessoas do Legislativo, incentivando a participação na política. Estou muito animada para a edição de Fazenda Rio Grande, que é um município muito importante para o nosso Estado”, availou.

Presente em diversas edições da iniciativa, o deputado Requião Filho (PT) lembrou a história da família no município. “Sempre bom participar das sessões da Assembleia Itinerante nos municípios da região metropolitana. E Fazenda Rio Grande é endereço do Colégio Lucy Requião de Melo e Silva, inaugurado pelo Governo Requião, e que leva o nome da minha avó. Foi um marco em investimentos na educação do Estado”, destacou ele.

O deputado Tito Barichello (União) convidou a população para participar. “Quero convidar meu amigo curitibano, meu amigo da região metropolitana e meu amigo do Paraná. Teremos uma sessão itinerante da Assembleia em Fazenda Rio Grande a partir das 18 horas. Os deputados estarão presentes. Vá lá e assista a uma sessão da Assembleia Legislativa e compreenda como funciona o poder legislativo estadual”.

Interiorização

A ideia da Assembleia Itinerante é que a sede do Legislativo seja transferida para feiras e festas dos grandes municípios do Estado, criando assim um canal direito entre a sociedade e o Legislativo. Com um espaço especial voltado para o trabalho da Assembleia, os deputados receberem prefeitos, vereadores, lideranças, empresários, representantes do setor produtivo e a população. Durante a agenda de trabalho, serão distribuídos materiais informativos sobre as atividades legislativas.

Além do atendimento presencial no interior do Estado, ouvindo diferentes segmentos e recolhendo sugestões, a Assembleia também faz a entrega títulos de menção honrosa do Poder Legislativo a pessoas de destaque na região. O objetivo é valorizar a atuação daqueles que trabalham em prol da comunidade.

Assembleia Itinerante em Fazenda Rio Grande

Data: 20 de setembro

Horário: 18h

Local: Centro MultiEventos (Av. Brasil – Eucaliptos, Fazenda Rio Grande)

Fonte: Thiago Alonso / Alep