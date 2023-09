Arteris comemora 1.000 pessoas salvas de acidentes nas áreas de escape

Motorista não conhecia dispositivo e atravessou duas pistas para entrar na ára de escape

A Arteris, concessionária de rodovias, atingiu, neste final de semana, a marca de mais de 1.000 pessoas que possivelmente deixaram de se envolver em acidentes pelo uso de suas três áreas de escape.

A última situação aconteceu neste sábado(16), no km 667 da BR-376, em Guaratuba, sentido Santa Catarina.

Segundo a Arteris, o condutor não conhecia o local e trafegava na faixa da esquerda quando percebeu falha no sistema de freios e entrou 20m no dispositivo de segurança. Condutor e passageiro saíram ilesos. O fato, registrado por uma das câmeras de monitoramento da empresa, não deixou feridos e nem bloqueou a pista.

Ainda no mesmo dia, só que na rodovia Régis Bittencourt (BR-116), no km 353, em Miracatu, sentido Curitiba, outra ocorrência de uso de área de escape foi registrada.

Desta vez, o motorista de um caminhão, carregado com dez toneladas de mamão, já conhecia o local e, ao perceber falha nos freios adentrou cerca de dez metros no dispositivo, que freou seguramente o veículo. Ninguém se feriu.

As áreas de escape da Arteris estão implantadas nos km 671,7 e no km 667,3 da BR-376, em Guaratuba/PR, e no km 353 da Rodovia Régis Bittencourt (BR-116), no interior de São Paulo.

A primeira foi instalada em 2011 e a segunda, em 2018. A terceira, implantada em 2019, desde então gerou uma redução de 56% no número de acidentes. Juntas, as três áreas de escape já foram responsáveis por evitar um total de 593 acidentes (364 com caminhões, 214 com carretas e 15 com ônibus de passageiros).

As áreas de escape da Arteris utilizam o mesmo conceito das pistas de Fórmula 1. Com investimentos de R$ 38 milhões, são pistas com profundidade de quase 1 metro preenchidas com cinasita (argila expandida). Quando os motoristas percebem uma falha mecânica no veículo, principalmente nos freios, podem entrar na área de escape para ter uma frenagem emergencial segura.

Assim que um veículo entra na área de escape, monitorada por câmeras, os operadores do Centro de Controle e Segurança Operacional da concessionária acionam uma equipe multidisciplinar para o atendimento à ocorrência e a retirada do veículo. A equipe conta com profissionais de saúde e ambulância, operadores de guincho e também inspetores de tráfego, que auxiliam na sinalização da via para outros motoristas.

A Arteris afirma que entre 2010 e 2020, diminuiu em 50% o número de acidentes e fatalidades nas rodovias sob sua responsabilidade. De 2020 a 2030, a empresa trabalha para atingir mais 50% de redução.