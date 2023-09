Novo pedágio na BR-277 prevê pista tripla entre Paranaguá e Curitiba

Foto: Roberto Dziura Jr/AEN

O Lote 2 das novas concessões do pedágio nas rodovias do Paraná, que tem leilão marcado para o próximo dia 29, prevê que a BR-277 tenha pista tripla em praticamente todo o trecho de Paranaguá e Curitiba. As obras devem ser executadas a partir do terceiro ano do contrato.

As informações são da primeira reportagem da série que a Agência Estadual de Notícias (AEN) vai apresentar com as principais obras do Lote 2, que engloba Litoral, Campos Gerais e Norte Pioneiro. Leia o texto editado.

No Lote 2, a concessão da BR-277 vai do viaduto da Avenida Ayrton Senna da Silva, na entrada de Paranaguá até o perímetro urbano de Curitiba.

O trecho de aproximadamente 81 quilômetros da rodovia federal, que já é duplicado, vai ganhar faixas adicionais na subida e nas descida da Serra do Mar, em praticamente todo o trajeto (apenas quatro quilômetros ficarão sem três faixas em ao menos um dos sentidos), além de vias marginais em segmentos na entrada de Paranaguá e no perímetro urbano de Curitiba.

O edital também prevê sete novos viadutos no trecho, sendo dois do tipo diamante, em que há uma saída e um acesso para a rodovia principal em ambos os sentidos, pela pista da direita: um no km 23,8, entroncamento com a PR-804 e acesso para Morretes, garantindo que ambos os acessos para o município contem com uma interseção em desnível; e outro no km 35,8, próximo a uma via municipal de Morretes.

Os outros cinco viadutos são do tipo retorno em desnível, nos km 15, 20, 44,5, 50,5 e 54,7.

Serão feitas duas correções de traçado, uma no km 32, ponto em que as pistas se dividem, e outra no km 51,2, de curva muito fechada.

Também será implantada uma área de escape na altura do km 46, em área de curva fechada e de descida íngreme, e um sistema de iluminação de trecho em serra, em ambos os sentidos da via, do km 31,5 ao km 46,5, em um total de 15 km de nova iluminação viária. Esse é o trecho mais sinuoso da serra.

Os ciclistas da Região Metropolitana de Curitiba serão beneficiados com aproximadamente 23 km de ciclovia, iniciando do entroncamento com a rua Vicente de Carvalho e seguindo até a antiga praça de pedágio da Ecovia, em São José dos Pinhais.

No Litoral, os usuários de bicicleta terão 800 metros de faixa exclusiva na entrada de Paranaguá.

Leilão – O lote 2 das novas concessões rodoviárias tem 604,16 km de extensão, incluindo rodovias no Litoral e também as ligações entre Ponta Grossa e Sengés, Jaguariaíva e Jacarezinho, e Cornélio Procópio e Jacarezinho.

Está previsto um investimento de R$ 10,8 bilhões em obras e R$ 6,5 bilhões em conservação e serviço ao usuário durante os trinta anos de vigência da concessão, gerando cerca de 110 mil empregos. O leilão será realizado no dia 29 deste mês, às 14h na B3, a Bolsa de Valores do Brasil. A previsão de assinatura do contrato é para o final de janeiro do ano que vem.

Confira neste mapa a localização das principais obras previstas para a BR-277 no Lote 2 e neste edital todos os detalhes das obras previstas na rodovia. Aqui está o mapa com todas as principais obras do Lote 2.