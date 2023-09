Geração Atitude recebe 413 propostas para a edição de 2023

Projeto tem o objetivo de apoiar a formação cidadã de estudantes paranaenses da rede estadual de ensino.

O Geração Atitude 2023 entra na fase de análise das 413 propostas de lei apresentadas pelos estudantes dos 227 colégios estaduais selecionados para participar desta edição. O projeto envolve os 32 núcleos de educação do Paraná e é uma parceria entre a Assembleia Legislativa, por meio da Escola do Legislativo, Ministério Público, Governo do Estado, através da Secretaria de Educação, e Tribunal de Justiça.

A análise dos projetos é realizada pelo Núcleo de Apoio Legislativo, vinculado à Diretoria Legislativa.

A apresentação dos projetos pelos alunos ocorre após palestras realizadas nos colégios que tiveram como base o Guia do Cidadão, uma publicação com informações sobre Democracia, Política, Eleições, Voto, Cidadania. O Guia aborda as funções de todos os Poderes e o funcionamento do sistema eleitoral brasileiro.

A divulgação dos nomes dos alunos que estarão classificados para a próxima etapa do projeto, que é a Caravana da Cidadania, está prevista para o dia 29 de setembro.

Nesta etapa, que ocorre entre os dias 6 e 10 de novembro, os alunos se reúnem em Curitiba para visitar os Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário e também o Ministério Público, além de pontos turísticos da Capital. Mas o momento mais aguardado ocorre no plenário da Assembleia Legislativa do Paraná, quando será anunciado o projeto vencedor da sétima edição do Geração Atitude.

Sobre o projeto

O Geração Atitude foi lançado em 2015 por meio de um convênio entre a Assembleia Legislativa do Paraná, Governo do Estado, através da Secretaria de Estado da Educação, o Ministério Público do Paraná e o Tribunal de Justiça do Paraná. O programa estimula o debate entre os jovens de temas como cidadania, democracia participativa, voto consciente e ainda esclarece a atuação de cada uma das instituições envolvidas no projeto. Compreendendo melhor todos esses assuntos os jovens assumem o papel de agentes transformadores na sociedade em que vivem.

Em 2022, foram 209 propostas apresentadas. Número parecido com a edição de 2019, quando os alunos protocolaram 262 projetos.

Em 2017 o programa foi apontado pelo Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) como uma das melhores iniciativas brasileiras no combate à corrupção.