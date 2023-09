Nova concessão do pedágio na BR-277 inclui obras em Paranaguá

Foto: Roberto Dziura Jr/AEN (detalhe)

O perímetro urbano do município de Paranaguá vai receber duplicações, vias marginais, ciclovias, viadutos e trincheiras por meio do Lote 2 das novas concessões rodoviárias do Paraná, cujo edital foi publicado pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) no final de junho.

As informações são da Agência Estadual de Notícias (AEN). Em Paranaguá, as obras serão realizadas na BR-277, que se divide em duas vias distintas a partir do Viaduto Nelson Buffara, na entrada do município.

Uma delas é a Avenida Ayrton Senna, seguindo até a Avenida Portuária em uma extensão de 8,1 quilômetros. Já duplicada, a avenida vai então ganhar novas vias marginais, uma em cada sentido, do viaduto até a altura da Rua Professor Cleto, e ciclovias também em ambos os sentidos, mas do viaduto até a rotatória de acesso ao Porto de Paranaguá.

A Avenida Ayrton Senna também vai ganhar um total de cinco interseções em desnível, sendo quatro viadutos do tipo diamante, em que há uma saída e um acesso para a rodovia principal em ambos os sentidos, pela pista da direita: na rotatória com a Avenida Senador Atílio Fontana, na rotatória da Klabin., na altura da Estrada do Emboguaçu, e na rotatória com a Avenida Coronel Santa Rita.

A quinta interseção será uma trincheira sobre as linhas de trem, próximo à Rua Manoel Bonifácio.

A outra via que compõe a BR-277 no município consiste no trecho da Rua Paranaguá, a partir do Viaduto Nelson Buffara, que passa pela rotatória da Avenida Senador Atílio Fontana e vai até a ponte sobre o Rio Emboguaçu.

Ela prossegue pela Avenida Bento Rocha até chegar na Avenida Portuária, em um total de 7,9 km.

Essa variante, ao norte de Paranaguá, será inteiramente duplicada, e ainda terá vias marginais e ciclovias da ponte sobre o Rio Emboguaçu até o viaduto Nelson Buffara.

Também será implantado um viaduto do tipo parclo, em que condutores utilizam uma passagem superior para trocar de sentido da via, na rotatória da Rua Paranaguá com a Avenida Senador Atílio Fontana, e uma trincheira sobre as linhas de trem, próximo à Rua Ludovica Bório.

O leilão do Lote 2 acontece na sexta-feira da próxima (dia 29), na Bolsa de Valores B3, em São Paulo.