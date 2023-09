Gaeco e Gepatria cumprem mandados de busca e apreensão em Paranaguá

O Ministério Público do Paraná cumpriu nesta terça-feira (19) dois mandados de busca e apreensão em Paranaguá em apoio a investigação que apura possível cobrança de propina por servidor da Receita Estadual.

A investigação é feita pelo núcleo regional do Gepatria (Grupo Especial de Proteção ao Patrimônio Público e Combate à Improbidade Administrativa) e a ação teve apoio do Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado).

Os mandados, expedidos pela 1ª Vara Criminal de Paranaguá, foram cumpridos na sede da Receita Estadual e na residência do investigado.

O possível crime teria sido cometido em procedimento de apuração de imposto, com suspeita de subavaliação de bens para recolhimento a menor do tributo. Durante as buscas, foram apreendidos telefones celulares, dinheiro em espécie e documentos.

O MPPR não divulgou o nome do investigado.