Nova concessão do pedágio prevê duplicação na Estrada das Praias

PR-407 será totalmente duplicada e terá ciclovia em um pequeno trecho | Foto: Roberto Dziura Jr/AEN

Em mais uma reportagem da Agência Estadual de Notícias (AEN) sobre o Lote 2 do novo pedágio, a promessa de duplicar a Estrada das Praias. Além da BR-277 entre Paranaguá e Curitiba, o lote das novas concessões que irá a leilão no próximo dia 29 vai abranger todas as rodovias que eram concedidas do Litoral.

Isso inclui a obrigação de entregar uma das obras mais aguardadas por turistas e pela população de Pontal do Paraná que o contrato anterior de 24 anos não cumpriu.

De acordo com o levantamento da AEN, no quarto ano do novo contrato de 30 anos está prevista a duplicação da Estrada das Praias (PR-407), que liga Paranaguá e Pontal do Paraná, em uma extensão de aproximadamente 14 quilômetros, conectando os segmentos já duplicados no começo e no final da rodovia.

A PR-407 vai ganhar também vias marginais em ambos os sentidos em Paranaguá, em uma extensão de 2,3 km a partir do Campus do IFPR, e outros 1,6 km em Pontal, no trecho duplicado.

O trecho da PR-407 que vai ganhar vias marginais em Paranaguá passará a contar com ciclovias em ambos sentidos em um pequeno trecho de 2,3 km de extensão. Ciclovias também serão implantadas em cerca de 1,3 km na rodovia Alexandra-Matinhos (PR-508), que tem 31 km.

Atendendo a sugestões na audiência pública realizada pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), também foram incluídas as rodovias PR-408, PR-411 e PR-804, acessos para Morretes e Antonina, em um total de 37 quilômetros. Estas rodovias estaduais terão serviços ao usuário e conservação, mas não estão previstas grandes obras ou duplicação de obras por conta do pedágio nos 30 anos da futura concessão.

O que está previsto são melhorias no pavimento, sinalização, dispositivos de drenagem, pontes e viadutos, canteiros, roçada e limpeza. Também permanecerão disponíveis os serviços de guinchos mecânicos, atendimento ao usuário e ambulância, entre outros, atualmente mantidos pelo Governo do Paraná.

O Lote 2 inclusive contempla a implantação de uma nova base de serviços operacionais na PR-408, próximo ao entroncamento com a PR-804, em Morretes.