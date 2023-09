Zeca Dirceu é eleito o melhor deputado federal do Paraná no Prêmio Congresso em Foco

Fotos: Divulgação

Zeca Dirceu (PT-PR) é o melhor deputado federal do Paraná pelo voto popular do Prêmio Congresso em Foco. Além desse reconhecimento, Zeca Dirceu também se destacou como o terceiro melhor deputado da região Sul e está entre os 25 melhores deputados de todo o Brasil. O resultado do prêmio foi divulgado na noite desta quinta-feira, 21, em Brasília. A deputada Carol Dartora (PT-PR) também foi uma das premiadas, ficando em quarto lugar na Região Sul na votação popular.

“Esta premiação é o resultado do trabalho parlamentar no Congresso Nacional e das propostas que estão colocando o Brasil nos eixos, com a retomada dos programas sociais, volta do emprego e do crescimento do país. É o reconhecimento que estamos no caminho certo. É uma tarefa árdua, mas é de uma gratidão do povo”, disse Zeca Dirceu.

“Quero agradecer o empenho, a dedicação de cada um e cada uma que votou, principalmente aqueles que conquistaram muitos outros votos. Muitos apoiadores se dedicaram no whatsapp, em outras redes sociais e foram para às ruas pedir voto. Estar entre os 25 mais votados da Câmara com 513 deputados, não é pouca coisa, é muita coisa e a vitória é de todos vocês”, disse o líder do PT na Câmara dos Deputados.

O Prêmio Congresso em Foco reconhece o trabalho dos parlamentares com base no voto popular. Um dos critérios para a premiação é a exclusão de candidatos que respondem a processos e promovem discursos de ódio, garantindo na seleção os representantes comprometidos com o bem-estar da sociedade sejam homenageados.

Zeca Dirceu afirmou que na sua trajetória política sempre se comprometeu com a defesa dos interesses do Paraná e do Brasil. “Estou no meu quarto mandato como deputado federal, fui prefeito de Cruzeiro do Oeste por duas vezes e em toda minha história de trabalho lutei pelo bem dos trabalhadores e trabalhadoras”, disse.