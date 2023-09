Assembleia recebe reivindicações da população dos Campos Gerais

Sessão especial foi realizada durante a 1° Transforma Agro, em Ponta Grossa | foto: Orlando Kissner/Alep



A sétima edição da Assembleia Itinerante, realizada nesta sexta-feira (22) em Ponta Grossa, nos Campos Gerais, marcou mais uma etapa do projeto da Assembleia Legislativa do Paraná que promove a interação entre deputados estaduais, representantes da sociedade civil organizada e a população. Realizado durante a 1° Transforma Agro, o evento resultou em uma série de reivindicações assinadas por representantes das prefeituras da região, câmara de vereadores, entidades de classe e associações da região. Os documentos foram recebidos pelo primeiro-secretário da Assembleia, deputado Alexandre Curi (PSD), e pelos parlamentares que representam a região no Poder Legislativo.

As demandas foram entregues pela prefeita de Ponta Grossa, Elizabeth Silveira Schmidt, e pelo presidente da Câmara Municipal de Ponta Grossa, vereador Filipe Chociai. Como nas demais edições, a iniciativa da Assembleia Legislativa que aproxima o cidadão dos parlamentares deixa a região levando para o Poder Legislativo uma série de reivindicações, sugestões e propostas que visam melhorar a vida da população. Também durante a solenidade, 19 personalidades de destaque na sociedade receberam diplomas de menção honrosa confeccionados pela Assembleia Legislativa. Na última quarta-feira (20), o projeto esteve em Fazenda Rio Grande, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC). A iniciativa também já passou por Londrina, Maringá, Paranaguá, Castro e Santo Antônio da Platina.

O primeiro-secretário do Legislativo, deputado Alexandre Curi, afirmou que a Assembleia Itinerante cumpre seu objetivo ao dar a oportunidade de as pessoas criarem uma relação mais próxima com a Casa de Leis. “Já disse que atingimos nosso objeto com a Assembleia Itinerante: O legislativo está mais próximo da população. As pessoas têm mais informações do que acontece dentro da Assembleia, com total transparência. Até agora, já recebemos mais de duas mil reivindicações e atingimos mais de 150 municípios nas regiões que passamos. A Assembleia vem para discutir temas importantes, como as novas concessões de pedágio. Até ano que vem, queremos chegar aos 399 municípios do Paraná debatendo e homenageando pessoas de destaque. Hoje a Assembleia está muito próxima das pessoas. A Casa do Povo tem de onde está do povo do Paraná. E é isso o que pretendemos quando lançamos o programa”, disse.

Para a prefeita de Ponta Grossa, Elizabeth Silveira Schmidt, a presença da Assembleia engrandece as festividades do município. “Um ápice receber a Assembleia Itinerante, como mais um presente neste aniversário de 200 anos. E, mais ainda, pela homenagem do Poder Legislativo a pessoas que fizeram a diferença na história da cidade”, ressaltou.

Principais demandas

Entre as principais demandas recebidas pelo Legislativo estão obras de infraestrutura e melhoria e investimentos na área do turismo. Diversas entidades pedem a realização de obras de pavimentação em rodovias que cortam a região, além de melhoria da trafegabilidade em estradas que ligam os municípios. Na área da segurança, há a solicitação para a criação da companhia da Polícia Militar independente do município de Castro, atendendo Arapoti, Jaguariaíva, Sengés, Piraí do Sul e Carambeí, além do aumento do efetivo do 1ª Batalhão da Polícia Militar. Outras demandas da região são o setor turístico, como a criação de infraestrutura turística para promoção do turismo regional, obras de melhoria nas condições estruturais do aeroporto de Ponta Grossa; ampliação e a diversificação dos recursos financeiros disponíveis para os empreendedores do turismo, além da implantação de sinalização turística em diversas regiões.

Os documentos com as sugestões foram encaminhados pelas prefeituras de Ponta Grossa, Arapoti, Carambeí, Castro, Jaguariaíva, Ortigueira, Palmeira, Piraí do Sul, Porto Amazonas, Sengés e Tibagi. Também enviaram documentação a Câmara Municipal de Ponta Grossa, a Associação dos Municípios dos Campos Gerais (AMCG), a Associação Comercial, Industrial e Empresarial de Ponta Grossa (ACIPG), o Núcleo dos Sindicatos Rurais de Ponta Grossa, a Casa da Indústria da FIEP, o Conselho de desenvolvimento de Ponta Grossa, o Convention Bureau de Ponta Grossa e a Adetur Campos Gerais.

Representação

Os deputados que representam os Campos Gerais participaram da solenidade destacando a importância da Assembleia Itinerante para os municípios. Representante da região na Assembleia, a deputada Mabel Canto (PSDB) contou que muito de suas propostas legislativas nascem da conversa com a população. “A Transforma Agro é uma feira que destaca o agronegócio, que é tão importante para os Campos Gerais. Estamos recebendo os demais deputados para ouvir a população. Estaremos aqui durante todo o final de semana para receber as pessoas. O mais importante da descentralização é que você chama as pessoas para essa base. Dentre essas inúmeras interações, 90% dos projetos que proponho na Assembleia são frutos dessas conversas. As pessoas nos trazem sugestões e demandas e nós conseguimos colocar no papel e apresentar como projeto de lei. Há, por exemplo, a Lei do Parto adequado, de minha autoria, que veio de muitos pedidos que recebi das gestantes. Então é muito importante ouvir a população e levar esse trabalho para Assembleia Legislativa”, revelou.

Ex-prefeito de Castro, município próximo à Ponta Grossa, o deputado Moacyr Fadel (PSD) explicou que esta edição da Assembleia Itinerante vai reforçar as demandas da população. “É uma alegria muito grande participar desse projeto da Mesa Diretiva do Poder Legislativo. Essa atitude de levar a Assembleia para perto do povo e assim colhermos as demandas regionais é muito gratificante. Estamos satisfeitos de estarmos nos Campos Gerais e poder contribuir, dando nossas sugestões e unindo forças em prol de nossa população”, disse.

O deputado Requião Filho (PT) ressaltou a oportunidade de a interiorização da Assembleia permitir que a população conheça melhor o Legislativo. “O trabalho de uma Assembleia, quando bem feito, pode melhorar a vida dos paranaenses e vocês nem perceberem ou ficarem sabendo. Mas se nosso trabalho não for bem feito, vocês sentirão o efeito quase que imediatamente. Por isso, esse trabalho itinerante da Assembleia é tão importante. Para que as pessoas prestem um pouco mais de atenção no que acontece dentro daquele Plenário. As pessoas pouco conhecem do nosso trabalho como instituição. Então, é importante que vocês levem esse recado. Cobrem seus colegas, amigos, que nos acompanhem mais de perto. E entendam melhor o que faz o Legislativo. Seja ele a Câmara Municipal, a Assembleia ou o Congresso. Esse nosso trabalho pode fazer uma diferença muito grande para o bem ou para o mal. Por isso, parabenizo a Assembleia por essa iniciativa e convido a vocês a acompanhar mais de perto o trabalho de cada um dos 54 deputados estaduais”.

A deputada Cantora Mara Lima (Republicanos) destacou a sessão de interiorização. “Tenho orgulho de fazer parte da história de Ponta Grossa. Estamos prontos para receber todas as reivindicações da população da cidade”. O deputado Denian Couto (PODE) evidenciou o trabalho conjunto dos parlamentares. “A força do trabalho que Mesa Diretora realiza mostra que é possível uma que a representação pluripartidária da Assembleia possa estar ouvindo as pessoas. O Paraná é pujante por que a classe política pode colocar o Estado em primeiro lugar”.

Já o deputado Nelson Justus (União) lembrou sua história com o município. “Tenho a honra de ter recebido o Título de Cidadão Honorário de Ponta Grossa. Isso me causa muito orgulho”. O deputado Fabio Oliveira (PODE) também falou sobre seu carinho pela cidade. “Ponta Grossa para mim é muito especial. Eu vejo rostos conhecidos e me emociono, porque Ponta Grossa me recebeu de braços abertos quando, em 1995, eu decidi fazer Engenharia aqui. A cidade me acolheu e nunca saiu do meu coração”, contou.

Proximidade

O secretário de Estado de Infraestrutura e Logística, deputado federal Sandro Alex, parabenizou a Assembleia Legislativa do Paraná por levar o Poder Legislativo mais próximo de cada uma das regiões paranaenses. “Hoje é o dia de Ponta Grossa, que chegou aos seus 200 anos. Agradeço em nome do governador Ratinho Júnior porque, através da Assembleia Legislativa, dos trabalhos feitos pelos deputados de Ponta Grossa, da região e de todo Paraná, seguimos avançando em obras importantes. E, principalmente, parabéns à Assembleia, pela aprovação e por ter participado efetivamente do maior pacote de concessão de rodovias do Estado, que irá beneficiar a cidade”, afirmou.

O comunicador, ex-prefeito e ex-deputado estadual Jocelito Canto também ressaltou a implantação da iniciativa. “É muito importante a Assembleia estar no meio do povo. Este projeto que faz com as pessoas conheçam mais do Legislativo, podendo acompanhar de perto uma sessão. Por isso essa interiorização é muito importante, pois a Assembleia é a casa do povo”, comentou.

Também estiveram presentes no evento o secretário de Inovação, Modernização e Transformação Digital do Paraná, Marcelo Rangel, o vice-prefeito de Ponta Grossa, Saulo Vinicius Hladyszwski, o ex-governador Orlando Pessuti, e o ex-deputado estadual Plauto Miró. Participaram ainda da solenidade prefeitos, vereadores e lideranças políticas dos municípios da região.

Homenageados

O primeiro secretário da Assembleia, deputado Alexandre Curi (PSD), escolheu homenagear a diretora-geral do Samu regional dos Campos Gerais, Scheila Mainardes. Ao lado da deputada Mabel Canto (PSDB), eles homenagearam a professora Neuza Helena Postiglione Mansani, ocupante da cadeira nº 1 da Academia de Letras dos Campos Gerais e o ex-reitor da UEPG e ex-deputado Odeni Villaca Mongruel. Dois dos títulos são in memoriam: para empresário José Domingos Lievore, cuja homenagem será entregue ao filho Ricardo Lievore; e para o agricultor e diretor de diversas cooperativas Manoel Henrique Pereira, que será representado pelos filhos Manoel Henrique Pereira Junhior, Stella Kossatz Pereira e Izabel Kossatz Pereira.

A deputada Mabel Canto (PSDB) reconheceu o trabalho da ACIPG Mulher, uma referência no associativismo feminino, conectando empresárias da região. Quem representou a associação foi Lia Mara Salomão de Ferrante. Também receberam menção honrosa na solenidade a delegada Ana Paula Cunha Carvalho; a professora aposentada, escritora e apóstola Olívia Nair de Souza Braido; o pároco da Diocese de Ponta Grossa, Padre Edvino Sicuro; e o famoso designer de festas pontagrossense, Rômulo Cury.

A deputada Cantora Mara Lima (Republicanos) homenageou o pastor Altair Luiz de Moraes. Já o deputado Moacyr Fadel (PSD) destacou a atuação do professor universitário e juiz do Tribunal Regional Federal da 4ª Região Antônio César Bochenek; o jornalista e diretor do Jornal da Manhã Eloir Rodrigues; o empresário, bacharel em Direito e comunicador.João Barbiero; o vereador de Ponta Grossa Julio Francisco Schimanski Kuller; e o escritor e reitor da Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG) Miguel Sanches Neto.

Já o deputado Requião Filho (PT) prestou homenagens à ex-vereadora de Castro Maria de Fátima Barth Antão Castro; e ao ex-vereador e diretor da Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná, Roberto Alfredo Pietrobelli Mongruel.

Por fim, todos os parlamentares se reuniram para homenagear o comunicador, ex-prefeito e ex-deputado estadual Jocelito Canto.

Fonte: Thiago Alonso / Alep