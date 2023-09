Mais uma tartaruga-verde juvenil é solta após reabilitação

Mais uma tartaruga retornou ao mar após passar pelo CReD (Centro de Reabilitação, Despetrolização e Análise de Saúde de Fauna Marinha), no balneário de Pontal do Sul, no município de Pontal do Paraná.

Na última semana, um espécime juvenil de tartaruga-verde (Chelonia mydas) foi solto na praia em frente à unidade, que faz parte do Laboratório de Ecologia e Conservação da UFPR (LEC-UFPR).

De acordo com a equipe do LEC, que realiza o Projeto de Monitoramento de Praias da Bacia de Santos (PMP-BS) no Paraná, o retorno de um animal marinho à natureza é o momento mais esperado. “A soltura é o momento de ouro do trabalho de reabilitação, feito com muita dedicação pelas pessoas envolvidas no dia-a-dia do CReD”, diz publicação do LEC-UFPR.

As ações de reabilitação e a reintrodução de animais marinhos são de grande importância para a conservação da biodiversidade e para a manutenção da qualidade dos ecossistemas marinhos.

As tartarugas marinhas, como a tartaruga-verde, estão expostas a diversas ameaças, incluindo a poluição, a pesca incidental e a destruição de seus habitats. Nesse cenário desafiador, o trabalho do PMP-BS/LEC-UFPR contribui para a redução dos impactos e com a saúde de todo o ecossistema marinho.

“A saúde do oceano está intrinsecamente ligada à saúde do planeta e cada esforço para cuidar da vida marinha é essencial para o bem-estar coletivo. Celebramos aqui mais um passinho em direção a um futuro melhor para o oceano e para todos nós.”

Ao encontrar animais marinhos debilitados ou mortos nas praias paranaenses é possível acionar a equipe do PMP-BS/LEC-UFPR pelo 0800 642 33 41 ou pelo WhatsApp (41) 9 9213 8746.