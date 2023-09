Reuniões sobre cruzeiros chegam a Guaratuba, Guaraqueçaba e Ilha do Mel

Turistas do navio Aida Cara desembarcam em Paranagua em novembro de 2011 | foto: Orlando Kissner/ AEN

Guaratuba, Guaraqueçaba e a Ilha do Mel também vão conhecer as oportunidades abertas com a rota fixa de cruzeiros no Porto de Paranaguá na temporada 2023/2024.

As reuniões de alinhamento da companhia MSC Cruzeiros aconteceram na semana passada em Pontal do Paraná, Matinhos, Antonina e Morretes. A reuniões contam com explanações de representares da Secretaria de Estado do Turismo, Viaje Paraná, Secretaria Municipal de Cultura e Turismo de Paranaguá e Adetur. Participam representantes das prefeituras e do setor de turismo de cada município.

A MSC opera uma rota que passará a ter uma escala no Porto de Paranaguá. Será uma das quatro paradas, num cruzeiro de sete dias que inclui Itajaí-SC, Punta del Este (Uruguai), e Buenos Aires (Argentina). Paranaguá será um ponto de embarque de passageiros.

Entre 1º de dezembro de 2023 e 8 de março de 2024, o navio MSC Lirica tem 16 cruzeiros previstos com aproximadamente 2.200 passageiros em cada viagem, entre turistas nacionais e estrangeiros que poderão circular pela região durante os embarques e paradas.

A reuniões com a MSC Cruzeiros contam com explanações de representares da Secretaria de Estado do Turismo, Viaje Paraná, Secretaria Municipal de Cultura e Turismo de Paranaguá e Adetur. As próximas acontecem nesta segunda-feira (25), em Guaratuba; na terça (26) em Guaraqueçaba; e no dia 4 de outubro, (quarta-feira) na Ilha do Mel.