Festival de Inverno, em edição de primavera, lança editais de oficinas

O Festival de Inverno da UFPR, que tradicionalmente acontece nas férias de julho, em Antonina, será realizado entre 1º e 6 de novembro, em “Edição de Primavera”.

A programação conta com shows, espetáculos teatrais e oficinas e diversas outras atividades. Até o momento, foram divulgados dois editais para seleção das oficinas.

O Edital 11/2023 vai selecionar oficinas de nível intermediário. O proponente precisa ter CNPJ ou MEI. O público-alvo das atividades serão estudantes universitários, moradores de Antonina e da região litorânea com conhecimento básico na área de interesse.

O período de inscrições é de 22 de setembro a 8 de outubro.

Link para acesso ao edital completo: http://www.proec.ufpr.br/festival2023/(…)

Link para fazer a inscrição: https://docs.google.com/forms/(…)

O Edital 12/2023 vai selecionar oficinas e projetos de extensão da comunidade interna da UFPR – estudante, professor, técnico. O edital irá selecionar no mínimo onze oficinas com propostas que se enquadrem na temática de Cultura e Sustentabilidade. O público-alvo das oficinas serão moradores de Antonina e litoral, do público infantil ao idoso e estudantes universitários, que não precisam ter conhecimento na área.

As oficinas deverão abranger as seguintes linguagens: artes visuais, artes digitais, artes integradas, intervenções urbanas, teatro, música, dança, circo, literatura, fotografia, cinema, design, mídias digitais, artesanato, culturas étnico-raciais, cultura LGBTQIA+, culturas e manifestações populares, práticas corporais e esportivas, e-sports, terapias alternativas, sustentabilidade e preservação ambiental.

As inscrições poderão ser realizadas entre 22 de setembro a 1º de outubro de 2023.

Link para acesso ao edital completo: http://www.proec.ufpr.br/festival2023/(…)

Link para fazer a inscrição: https://docs.google.com/forms/(…)