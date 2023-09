Ministério estuda regras específicas para a pesca artesanal

Ministro André de Paula com dirigentes do MPA e pescadores de Santa Catarina na audiência com deputada Geovânia de Sá | Foto: Paky Rodrigues/MPA



Em audiência com representantes de pescadores artesanais na quarta-feira (20), o ministro da Pesca e Aquicultura, André de Paula, informou que a pasta estuda pedidos de alteração no Programa Nacional de Rastreamento de Embarcações Pesqueiras por Satélite (Preps) e nas normas higiênico-sanitárias obrigatórias para a frota pesqueira artesanal.

“Já recebemos essa demanda antes”, disse o ministro, para depois completar: “Nossos técnicos estão estudando o assunto, vou reunir a equipe para criarmos um juízo de valor e então daremos a resposta nos próximos dias”.

Em maio, a Confederação Brasileira dos Trabalhadores da Pesca e Aquicultura (CBPA) disse que a exigência atrapalha a cadeia produtiva do pescado.

No dia 25 de agosto,o deputado estadual Goura (PDT-PR) ao ministro André de Paula, as principais reivindicações dos pescadores artesanais do litoral paranaense.

O documento foi elaborado durante audiência pública que o parlamentar realizou no Litoral e na Assembleia Legislativa, em encontros presenciais e virtuais. Na ocasião, ele estava acompanhado da deputada federal Carol Dartora (PT-PR) e da coordenadora-geral do Escritório do Ministério do Desenvolvimento Agrário e Familiar (MDA) no Paraná, Leila Klenk.

As dificuldades de acesso dos pequenos pescadores ao Programa Nacional de Rastreamento foi um dos pontos abordados.A situaçaõ foi reforçada na audiência da semana passada

Pescadores de Santa Catarina

O Brasil tem atualmente 24.740 barcos de pesca registrados no MPA. Desses, 22.771 são de pequeno porte, portanto tocados por pescadores artesanais – 40% desse total equipados com redes de emalhe, que é a modalidade mais praticada no país. Os pescadores e pescadoras artesanais são responsáveis por 60% de todo o pescado que produzimos.

Acompanhados na audiência pela deputada Geovânia de Sá (PSDB-SC), os pescadores artesanais eram todos de colônias de Santa Catarina. Eles explicaram que, dadas as características da cadeia de produção e os preços de mercado do pescado, não têm condições econômicas de adotarem os equipamentos exigidos pelo sistema de monitoramento por satélite, nem de pagar a mensalidade cobrada pelo funcionamento.

Disseram ainda que as embarcações não têm estrutura para receber o equipamento. Pediram, então, que o monitoramento da pescaria seja feito pelo mapa de bordo – sistema que o MPA reformou completamente em abril passado.

“Muitos pescadores estão dizendo que se essa norma não for alterada ele vai ter que vender o barco e partir para outra”, disse a deputada Geovânia de Sá.

Normas higiênico-sanitárias

Além disso, segundo os pescadores, as mesmas razões econômicas os impedem de equipar as embarcações com tudo o que passará a ser exigido pelas novas normas higiênico-sanitárias brasileiras, que entrarão em vigor dia 29 de dezembro.

Eles argumentaram também que muitos barcos da frota artesanal são pequenos e mal têm espaço para levar os petrechos de pesca. Para eles, seria difícil fazer as reformas necessárias para se adequarem às novas normas a fim de conseguirem obter o Certificado Oficial de Boas Práticas Higiênico-Sanitárias a Bordo, sem o qual não conseguirão vender à indústria.

Ao fazerem o pedido, eles levaram um laudo técnico sobre o pescado capturado segundo os critérios higiênico-sanitário atuais. O laudo, apresentado ao ministro e aos técnicos do ministério presentes à audiência, atestava a condição sanitária de 100% de salubridade. “Isso mostra que a nossa forma de produção atual zela pela qualidade do alimento”, disse Fernanda Rita, uma das pescadoras presentes.

Resposta antes de 29 de dezembro

O diretor do Departamento de Pesca Industrial, Amadora e Esportiva, Édipo Cruz, explicou que já existe um grupo de trabalho encarregado de revisar a portaria nº 310/2020, para ajustar as normas exigidas da frota de pesca artesanal. “Esse grupo é formado por 25 representações de todo o Brasil e vai dar resposta a tempo sobre o assunto, ou seja, antes do dia 29 teremos a solução”.

Outras duas pautas foram discutidas na audiência – o ordenamento da pescaria de peixe-espada e a proibição de uso de redes de arrasto a menos de uma milha náutica da costa. Ambos serão tratados no âmbito dos respectivos Comitês Permanentes de Gestão da Pesca (CPG).