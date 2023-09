Infraestrutura e turismo estão entre as demandas de Ponta Grossa e região

Documentos elaborados pelo Poder Público e sociedade civil organizada fazem parte das ações da Assembleia Itinerante.

Documentação foi recebida pelo primeiro-secretário Alexandre Curi e pelos parlamentares que representam a região | foto: Orlando Kissner/Alep

A Assembleia Itinerante, projeto da Assembleia Legislativa do Paraná que promove a aproximação do cidadão com os parlamentares, realizou sessão especial em Ponta Grossa na última sexta-feira (22) para receber reivindicações da região. Os parlamentares deixam o município dos Campos Gerais trazendo ao Poder Legislativo uma série de demandas, sugestões e propostas que visam melhorar a vida da população. Os documentos são assinados por prefeituras, câmara de vereadores, entidades de classe, associações e membros da sociedade civil organizada.

A documentação foi recebida pelo primeiro-secretário da Assembleia, deputado Alexandre Curi (PSD), e pelos parlamentares que representam a região no Poder Legislativo. As demandas foram entregues pela prefeita de Ponta Grossa, Elizabeth Silveira Schmidt, e pelo presidente da Câmara Municipal de Ponta Grossa, vereador Filipe Chociai. Além de parlamentares, o evento reuniu prefeitos, vereadores, representantes de entidades da sociedade civil organizada e da população.

A Prefeitura de Ponta Grossa solicitou a liberação de recursos do Plano Paraná Mais Cidades para aquisição de veículos da Polícia Militar, ambulância e outros maquinários; recursos para os programas de apoio a Fanfarras e Orquestras para adquirir kit de instrumentos; destinação de recursos para o projeto do 2° Festival de Balonismo de Ponta Grossa; liberação de recursos para aquisição e instalação de 50 abrigos para ponto de ônibus; apoio ao projeto Ponta Grossa Mais Viagens, para incluir a população carente no fluxo do turístico estadual; destinação de recursos do Plano Paraná Mais Cidades para pavimentação da estrada rural do Alagados; e liberação de recursos para reforma da piscina pública localizada no Espaço Guaíra.

Entre outras, a Câmara Municipal de Ponta Grossa propõe a criação de uma lei para o recolhimento de sementes de araucária antes de autorizar o corte visando a preservação da variabilidade genética. O Legislativo do município também pede a duplicação de trecho da rodovia BR-376 na região próxima à Superintendência Regional; melhorias de trafegabilidade em pista de rolamento em trecho da BR-376, entre os quilômetros 498 e 488; implantação de terceira pista de rolamento na BR-376 no quilômetro 492; reposição e aumento do quadro efetivo da Polícia Militar; a construção dos colégios estaduais nos bairros Costa Rica e Del Rei e a pavimentação da Vila Colinas Verde.

Entre as demandas consideradas importantes pela Associação Comercial, Industrial e Empresarial de Ponta Grossa (ACIPG) estão o aumento do efetivo de policiais militares e civis; a destinação de viaturas para a segurança pública; a melhoria da infraestrutura da 3ª Regional de Saúde como apoio ao serviço de saúde dos Campos Gerais; apoio para aumentar a oferta de novos cursos profissionalizantes e de qualificação no ensino estadual; liberação de recursos para a duplicação da estrada entre Ponta Grossa e Palmeira; nova faixa de desaceleração e acesso na BR-376, sentido Ponta Grossa, no trecho do Distrito Industrial Prefeito Cyro Martins; implantação do Hospital Oncológico da Santa Casa de Misericórdia de Ponta Grossa; entra outras.

A Associação dos Municípios dos Campos Gerais (AMCG) também enviou uma série de solicitações. Entre elas está o apoio para a pavimentação de rodovia entre o trecho da BR-153 e da BR-487, interligando os municípios de Tibagi, Ipiranga, Ivaí e Imbituva; a pavimentação de 54 quilômetros da rodovia do Cerne (PR-090), interligando os municípios de Piraí do Sul e Castro a Curitiba; a melhoria na rodovia PR-151, entre os municípios de Palmeira e Ponta Grossa e Palmeira a São João do Triunfo; obras na PR-160, entre Curiúva e Telêmaco Borba; e a melhoria das condições de trafegabilidade na rodovia não pavimentada PR-151, entre os municípios de Sengés e São José da Boa Vista.

A entidade também pede um estudo de viabilidade e planejamento para que indústrias possam se instalar nos municípios com menos de 100 mil habitantes e a criação de leis em que indústrias, mesmo que instaladas em outras cidades, possam dividir o ICMS em até 50% com os municípios produtores de matéria prima. A AMCG solicita ainda maior aporte no valor pago no auxílio do transporte escolar aos municípios da região; a criação da companhia da Polícia Militar independente do município de Castro, para atender Arapoti, Jaguariaíva, Sengés, Piraí do Sul e Carambeí; além do aumento do efetivo do 1ª Batalhão da Polícia Militar, compreendendo sete municípios dos Campos Gerais.

O Núcleo dos Sindicatos Rurais de Ponta Grossa pede atenção a aspectos para deliberações de licenciamentos ambientais em geral; atenção à Escarpa Devoniana e seu plano de manejo; a melhoria de estradas rurais do município; destinação de concreto na estrada rural da Serrinha da estrada do Alagado e atenção aos problemas de pecuária de corte e pecuária de leite do Estado do Paraná.

A Casa da Indústria da FIEP pede melhoria no trecho rodoviário entre Ponta Grossa e Curitiba e nas condições do aeroporto do município, com ampliação de linhas aéreas; repasse de verbas para a realização de cursos profissionalizantes e de qualificação; aumento do contingente de policiais militares e civis, delegados, investigadores, escrivães e papiloscopistas; além da reestruturação do batalhão do Corpo de Bombeiros no Distrito Industrial de Ponta Grossa.

O Conselho de desenvolvimento de Ponta Grossa também requer melhora nas condições estruturais do aeroporto de Ponta Grossa e aumento do contingente de policiais. Além disso, o órgão pede o aumento da média da hora-aula diária, o aumento do número de computadores e de matrículas online na rede pública estadual de ensino; e o aumento do número de leitos e de médicos, bem como a oportunidade do agendamento on-line de consultas.

Turismo

Já o Convention Bureau de Ponta Grossa solicita a criação de um indicador que mostre a arrecadação do turismo no Estado; a ampliação e a diversificação dos recursos financeiros disponíveis para os empreendedores do turismo; a melhoria da infraestrutura e da sinalização turística; implementação de medidas de sustentabilidade ambiental, social e econômica no turismo; ampliação e modernização da pista e do terminal do aeroporto de Ponta Grossa, bem como o aumento da malha aérea do aeroporto.

A Adetur Campos Gerais pede apoio à produção associada ao turismo; o incentivo à sustentabilidade na área; implantação de infraestrutura turística Estruturação do Caminho do Peabiru; implantação de sinalização turística e interpretativa; a criação de infraestrutura turística para promoção do turismo regional; estudo de inovação e posicionamento de destinos e produtos turísticos; criação de campanhas de promoção e marketing do turismo interno e no mercado nacional; e realização de campanhas promocionais e publicitárias.

Municípios

Os municípios dos Campos Gerais também enviaram uma série de demandas. Arapoti solicita a construção dos mirantes do Cerrado e do Triguinho; a construção e revitalização do Caminho das Águas; a aquisição de estrutura para feira; a implantação de sinalização; e a reforma do Centro de Integração.

Já Carambeí pede a construção de um centro de informações turísticas. Castro pede a revitalização e construção da prainha de Iapó. Jaguariaíva requer a implantação de sinalização turística. No mesmo sentido, Ortigueira solicita a implantação de complexo turístico parque linear. Já Palmeira pede destinação de recursos do programa Ponta Grossa Mais Viagens.

Em Piraí do Sul há a solicitação para implantação de sinalização turística; para construção de um museu do tropeiro; e a construção do portal do santuário Nossa Senhora das Brotas. Porto Amazonas pede sinalização turísticas, realização do festival gastronômico e revitalização do vagão do trem. Sengés requer a aquisição de estrutura para feira; sinalização e reforma do Centro da cidade. Por fim, Tibagi solicita a implantação do horto florestal; a revitalização da praça central; a pavimentação no acesso ao parque Guartelá; e a construção de nova Casa da Memória.

Fonte: Alep / Thiago Alonso