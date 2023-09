Anunciada a data do tradicional Feijão da Fundação no verão paranaense

Ação beneficente organizada pela Fundação Francisco Bertoncello chega a sua 21ª edição, mantendo a tradição que conquista o público desde 2003

Feijão da Fundação será em Guaratuba, como nos últimos anos, mas o local ainda não foi definido | foto: Firedrop

O Feijão da Fundação de 2024 já tem data e local definido para acontecer: dia 27 de janeiro, em Guaratuba. As vendas de ingressos, foram iniciadas nesta terça-feira (26/09), pelo aplicativo iPay com valores que partem de R$ 100 (meia entrada), o que inclui o ingresso para participar do almoço e da festa, além do tradicional abadá característico. O local será anunciado pela organização em novembro.

Ao longo dos anos, o Feijão da Fundação tem registrado um público cada vez maior, passando de 200 pessoas no primeiro evento em 2003 para mais de cinco mil pessoas no ano passado, quando a organização celebrou a marca histórica de 20 anos consecutivos do evento, atingindo a capacidade máxima dos ingressos vendidos.

A expectativa da organização para a próxima edição é repetir o mesmo sucesso dos últimos anos, o que vai contribuir para a construção do novo lar da instituição em Curitiba, com expectativa de inauguração até o final de 2025. “Neste momento estamos buscando o terreno que vai receber essa nova estrutura que será nossa sede própria, ainda mais preparada para receber as crianças vítimas de violência”, destaca Francisco Bertoncello Junior, organizador do evento.

SOBRE O EVENTO

Promovido desde 2003 pela Fundação Francisco Bertoncello, o evento reverte toda a renda gerada da compra de ingressos para arrecadar fundos para a ONG que abriga crianças órfãs ou em situação de vulnerabilidade social afastadas do convívio familiar, encaminhadas à instituição pelo Poder Judiciário.

“Começamos com o intuito de garantir recursos para a construção do primeiro lar da fundação. O ingresso era uma camiseta comemorativa do evento”, afirma. “Desde então, todas as feijoadas são marcadas pelo voluntariado, já que são preparadas por empresários, médicos, deputados, advogados, engenheiros, donas de casa, entre outros que colocam a mão na massa – ou no feijão, melhor dizendo”, destaca.

No ano de 2005, o evento já tinha se transformado em algo aguardado e pedido pelo público. “Chamamos a atenção das grandes marcas, que passaram a patrocinar o feijão e graças a esse sucesso temos atingido números cada vez maiores, que permitiu melhorar ainda mais o evento ano após ano”, ressalta Bertoncello.

SOBRE A FUNDAÇÃO

Organização não governamental, sem fins lucrativos e econômicos, a Fundação Francisco Bertoncello foi criada em 19 de dezembro de 2003 com o objetivo, dentre outros, de manter uma unidade de acolhimento institucional, o Lar André Valério Corrêa (localizado em Colombo, na Região Metropolitana de Curitiba), para atender com excelência, na modalidade de abrigo, crianças e adolescentes vítimas de violência e vulnerabilidade social afastadas do convívio familiar, encaminhados pelo Poder Judiciário da Comarca de Curitiba.

A ONG nasceu a partir de um sonho do seu fundador homônimo conhecido por todos como Tito. “E é muito bonito enxergar que hoje esse sonho é uma realidade que ajuda a mudar a vida de muitas crianças sem amparo da família e da sociedade”, afirma Bertoncello.

O perfil para atendimento são crianças de 00 (zero) a 06 (seis) anos de idade para ingresso, podendo estender esta faixa etária para até 12 (doze) anos, exclusivamente nos casos de grupos de irmãos.

A fundação tem por finalidade garantir proteção integral por meio de serviços que garantam o acolhimento em ambiente com estrutura física adequada, oferecendo condições de moradia, alimentação, educação, higiene, segurança, privacidade e muito amor e carinho. Também em assegurar o fortalecimento dos vínculos familiares e/ou comunitários, além de atuar com projetos que permitem o desenvolvimento da autonomia da criança, preparando-a para a vida adulta.

FEIJÃO DA FUNDAÇÃO 2024

Local: Guaratuba (local a ser divulgado em novembro)

Data: 27 de janeiro de 2024, das 12h às 20h

Ingressos: início das vendas no dia 26/09, a partir das 12h, através do aplicativo Ipay, com valores a partir de R$ 100 (meia entrada)

Mais informações: @feijãodafundação (Instagram)