Palestra com Edu Lyra acontece nesta quinta-feira em Paranaguá

Na quinta-feira, 28 de setembro, a partir das 19h, Paranaguá recebe Edu Lyra, fundador da Gerando Falcões, organização que viabiliza projetos de impacto social em periferias e favelas do Brasil.

Ele já foi convidado para falar em locais como a universidade Harvard e em empresas como o Google. Lyra também é autor do livro “Jovens Falcões” e contribuiu no roteiro do filme “Na Quebrada”.

O evento é uma iniciativa da Cattalini Terminais Marítimos dentro de seu Programa de Investimento e Promoção da Comunidade. O tema central da palestra é “Não importa de onde você veio, mas sim para onde você vai”, sobre ética e integridade.

Todos os interessados poderão acompanhar presencialmente no Teatro da Isulpar (Instituto Superior do Litoral do Paraná), localizado na Rua João Eugênio, nº 534, bairro Costeira.

Como participar

Os ingressos podem ser retirados de forma gratuita por meio do link no Sympla (https://www.sympla.com.br/,,,). Também haverá transmissão ao vivo da palestra, via Youtube, pelo link: https://www.youtube.com/live/….

Sobre Edu Lyra

Um dos nomes apontados pela Forbes entre as 30 pessoas mais influentes do Brasil com menos de 30 anos, condecorado pelo Fórum Econômico Mundial como um dos 15 jovens brasileiros que têm potencial de mudar o mundo, fazendo parte do Global Shapers, o CEO do Instituto Gerando Falcões (organização social sem fins lucrativos voltada à promoção social de crianças e adolescentes por meio do esporte e da cultura).