Fórum de Debates do Litoral celebra os 70 anos da Petrobras

O Fórum de Debates do Litoral realiza comemorações dos 70 anos da Petrobrás, no próximo dia 3 (terça-feira). As atividades vão refletir sobre a trajetória e o impacto da Petrobrás na história e economia do Brasil.

Um ato público acontecerá na Praça Fernando Amaro, no Centro Histórico de Paranaguá, às 17h.

Após o ato público, o evento “Petrobras 70 anos: Reflexões e Debates” acontecerá no Auditório da Unespar – Campus Paranaguá, às 19h. Será um espaço de discussão onde especialistas, acadêmicos e membros da comunidade se reunirão para aprofundar o entendimento sobre o papel da Petrobrás na economia nacional, questões ambientais, avanços tecnológicos e os desafios futuros.

Durante o evento será comentado o livro “O Petróleo é Nosso! (1948-1953) – A Campanha no Paraná”, de Carlos Alfredo Gomes “Carlinhos”, que foi colaborador do Correio do Litoral e faleceu em novembro de 2011. A obra faz um apanhado inédito do movimento no Estado na campanha nacional para a nacionalização do petróleo no Estado.

O Fórum de Debates do Litoral destaca a importância da Petrobrás como uma das maiores empresas do país, suas realizações ao longo dos anos, além de abordar as perspectivas para o futuro da empresa e da indústria petrolífera no Brasil.

O evento é aberto ao público e gratuito.

Ato Público em Paranaguá

Local: Praça Fernando Amaro – Centro Histórico

Horário: 17h

“Petrobras 70 anos: Reflexões e Debates”

Local: Auditório Unespar – Campus Paranaguá

Horário: 19h

Sobre o Fórum de Debates do Litoral

O Fórum de Debates do Litoral é uma organização comprometida com a promoção de discussões construtivas e informadas sobre questões relevantes para a comunidade de Paranaguá e região. Através de eventos e atividades, o Fórum busca fomentar o diálogo e o entendimento entre os diversos setores da sociedade.