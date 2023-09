Litoral sob alerta amarelo para queda de temperatura, com risco à saúde

Foto: Gustavo Aquino / Arquivo do Correio do Litoral

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta amarelo nesta quinta-feira (28) às 11h11 da manhã, com previsão estendida até as 23h59 da noite, para declínio de temperatura entre 3°C e 5°C, com leve risco à saúde.

O alerta abrange diversos estados (SP, RJ, ES e MG). No Nordeste, alguns estados têm alerta laranja, de maior perigo.

No Paraná, o alerta abrange sete cidades do Litoral e 14 na Região Metropolitana de Curitiba, incluindo a capital. Na sexta-feira (29), o alerta amarelo se mantém sobre o Litoral do Paraná, abrange estados do Norte e se estende ao interior do Estado.

Paraná: Adrianópolis, Almirante Tamandaré, Antonina, Bocaiúva do Sul, Campina Grande do Sul, Cerro Azul, Colombo, Curitiba, Doutor Ulysses, Guaraqueçaba, Guaratuba, Matinhos, Morretes, Paranaguá, Pinhais, Piraquara, Pontal do Paraná, Quatro Barras, Rio Branco do Sul, São José dos Pinhais, Tijucas do Sul e Tunas do Paraná.

Já o Simepar (Sistema Meteorológico do Paraná), informa que a circulação dos ventos nos níveis médios da troposfera favorece o aumento da instabilidade sobre o Paraná na sexta-feira (29) e contribui para a formação de nuvens com potencial para ocasionar chuvas em vários setores do Estado.

Não há expectativa de volumes elevados de precipitação, mas entre o oeste e o noroeste algumas descargas atmosféricas devem ocorrer. No centro-sul, Campos Gerais e RMC, as temperaturas seguem amenas (valores mínimos perto dos 10°C).